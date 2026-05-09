No es Córdoba ni Buenos Aires: el pueblito con sierras que parece detenido en el tiempo

Corrientes guarda destinos poco conocidos que sorprenden por su riqueza histórica y paisajes naturales. Más allá de los clásicos puntos turísticos, existen pequeños pueblos donde el tiempo parece haberse detenido y cada rincón conserva parte de la identidad del litoral.

Dentro de esas opciones aparece un sitio atravesado por huellas jesuíticas, playas sobre el río Uruguay y sierras naturales únicas en la provincia.

Ideal para descansar, recorrer espacios históricos y disfrutar de la tranquilidad, se transforma en una escapada perfecta para desconectarse de la rutina.

El rincón del litoral donde la historia colonial todavía se respira en cada calle

El pequeño pueblo que parece congelado en otra época y enamora con sus paisajes

La Cruz es una histórica localidad de la provincia de Corrientes ubicada sobre la costa del río Uruguay, justo frente a la ciudad brasileña de Itaquí.

Fundada en 1630 como una reducción jesuítica por el padre Cristóbal Altamirano, hoy es considerada uno de los pueblos con mayor valor patrimonial del litoral argentino gracias a los vestigios coloniales que todavía conserva.

Sus calles tranquilas, construcciones antiguas y el fuerte vínculo con la cultura guaraní le otorgan una identidad única dentro de la provincia y perfecta para una escapada.

Entre río, leyendas y tradición guaraní, La Cruz ofrece una escapada distinta dentro del litoral argentino.

Uno de los aspectos más sorprendentes del lugar es su geografía. Aunque Corrientes se caracteriza por sus grandes llanuras, en las cercanías de La Cruz aparece el famoso Paraje Tres Cerros, una formación natural completamente distinta al paisaje habitual de la provincia.

Estas elevaciones, que alcanzan hasta 179 metros de altura, conforman una especie de "isla biológica" donde habitan especies de flora y fauna únicas en la región. El área es ideal para realizar trekking, caminatas y observación de aves.

La Cruz también conserva numerosas leyendas populares transmitidas de generación en generación. Una de las más conocidas es la del "Agua Santa", relacionada con una madre indígena que habría llorado tanto antes de ser castigada que sus lágrimas dieron origen a un manantial considerado milagroso por los habitantes de la zona.

Otra de las historias más famosas explica el origen de los Tres Cerros, que según la tradición guaraní eran originalmente cuatro hermanos convertidos en elevaciones para proteger a su pueblo.

El Paraje Tres Cerros rompe con la clásica llanura correntina y crea uno de los escenarios naturales más sorprendentes del litoral.

Dentro del casco urbano, uno de los grandes atractivos es el Reloj de Sol Jesuítico construido en 1730. Esta pieza histórica es considerada única en Argentina y logró sobrevivir a incendios, saqueos y distintos conflictos ocurridos a lo largo de los siglos.

Su presencia resume gran parte de la herencia jesuítica que todavía se mantiene viva en la localidad y representa uno de los símbolos más importantes del pueblo.

Otro de los puntos más visitados son las antiguas ruinas de murallas defensivas. Estas estructuras fueron construidas para proteger a la población de ataques indígenas y hoy funcionan como un valioso testimonio del pasado colonial de la región.

A pocos metros también se encuentra el Centro de Interpretación, ubicado frente a la Plaza San Martín, donde los visitantes pueden conocer en profundidad la historia de las reducciones jesuíticas guaraníes y el desarrollo histórico de la zona.

Las construcciones antiguas y los vestigios jesuíticos convierten al pueblo en un verdadero museo a cielo abierto.

La costanera sobre el río Uruguay es otro de los espacios más elegidos tanto por turistas como por habitantes locales. Allí se pueden realizar caminatas, disfrutar de atardeceres, compartir mates frente al agua o simplemente descansar en un entorno tranquilo.

Además, La Cruz cuenta con más de ocho kilómetros de costa y, cuando el nivel del río desciende, aparecen extensos bancos de arena que funcionan como playas naturales ideales para refrescarse durante los días de calor.

Para quienes buscan actividades al aire libre, el pueblo también ofrece propuestas vinculadas con la pesca deportiva, recorridos náuticos y deportes náuticos.

El Camping Municipal es uno de los lugares más pintorescos para pasar el día rodeado de naturaleza y disfrutar del ambiente relajado que caracteriza a la localidad.

Trekking, caminatas, pesca, playa y recorridos históricos forman parte de las propuestas más elegidas por quienes visitan La Cruz.

La gastronomía local representa otro de los grandes atractivos de la escapada. Entre los platos más tradicionales aparecen el mbaipú, un guisado típico elaborado con harina de maíz, carne y queso criollo;

Además del clásico chipá y el mbeyú, dos preparaciones infaltables para acompañar el mate. Debido a su cercanía con el río Uruguay, también son muy populares los pescados de río como pacú y surubí a la parrilla.

El destino se encuentra a aproximadamente 430 kilómetros de la capital correntina. Para llegar desde la ciudad de Corrientes, se debe tomar la Ruta Nacional 12 y luego conectar con la Ruta Nacional 14, uno de los principales corredores turísticos del noreste argentino.

Además, La Cruz está cerca de otros destinos turísticos importantes de la región. Desde allí es posible visitar Yapeyú, lugar de nacimiento del General José de San Martín; Santo Tomé, reconocida por su historia jesuítica; y Gobernador Virasoro, famosa por sus plantaciones y propuestas de turismo rural.

Elegir este destino significa descubrir una cara distinta de Corrientes. Historia jesuítica, paisajes naturales inesperados, playas sobre el río Uruguay, tradiciones guaraníes y tranquilidad se combinan en un mismo lugar para crear una escapada diferente.