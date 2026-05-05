La localidad donde el río, la calma y la naturaleza se disfrutan todo el año

Cuando el ritmo de la rutina se vuelve intenso, las escapadas a destinos tranquilos se convierten en la mejor opción para recargar energías y disfrutar cada momento sin apuro.

Entre sierras, agua y tradiciones que siguen vigentes, este destino se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan desconectar y vivir una experiencia diferente en cualquier momento del año.

Un lugar donde la calma y las tradiciones se viven en cada rincón.



La localidad perfecta para una escapada con río y tranquilidad en cualquier época

Villa San Isidro es una localidad ubicada en el departamento Santa María, en la provincia de Córdoba. Se trata de un destino que combina tranquilidad, paisajes serranos y tradiciones que se mantienen vivas, convirtiéndose en una opción cada vez más elegida por quienes buscan desconectar.

Se encuentra a aproximadamente 80 kilómetros de la ciudad capital. Para llegar, se puede tomar la Ruta Provincial E-56 desde la localidad de Anisacate, en un recorrido que atraviesa zonas serranas y permite disfrutar de vistas naturales durante todo el trayecto.

Además, está cerca de otros puntos turísticos muy visitados como Alta Gracia, Anisacate y el dique Los Molinos, lo que permite armar un circuito ideal para recorrer en uno o varios días.

En cuanto a su geografía, se destaca por su entorno serrano con vegetación típica, aire puro y un paisaje que combina elevaciones con cursos de agua, generando un ambiente ideal para el descanso y el contacto con la naturaleza.

Uno de sus principales atractivos es el río artificial que atraviesa la localidad, una particularidad que lo distingue. Su caudal es regulado mediante compuertas, lo que permite mantener condiciones estables y seguras para quienes lo visitan.

También se destacan los balnearios ubicados a lo largo del río, con espacios preparados para pasar el día, disfrutar del sol y compartir momentos al aire libre en familia o con amigos.

Un entorno serrano donde el verde y el agua se combinan para crear un paisaje ideal para el descanso.

En el plano cultural, uno de los eventos más importantes es el Festival Provincial del Locro y las Comidas Típicas, que convoca a visitantes de distintos puntos para degustar platos tradicionales y disfrutar de espectáculos.

La localidad también celebra sus fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, con actividades religiosas, propuestas culturales y shows que reflejan el espíritu del lugar.

El locro, protagonista de la fiesta gastronómica, convoca a visitantes que llegan para disfrutar de uno de los sabores más tradicionales del país.

Además, su crecimiento en propuestas recreativas y culturales permitió que se adapte a distintos perfiles de visitantes. Desde quienes buscan un plan familiar hasta quienes prefieren pasar el día al aire libre, este sitio ofrece alternativas simples, pero efectivas para disfrutar en cualquier momento.

Elegir este destino es apostar por la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y una experiencia auténtica, lejos del ruido y cerca de lo esencial.