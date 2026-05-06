Con el campo como protagonista, el destino para conectar con las raíces argentinas

El turismo rural continúa creciendo como una de las opciones preferidas para quienes buscan desconectarse de las grandes ciudades y vivir experiencias más auténticas.

Dentro de las alternativas menos conocidas aparece un destino correntino que combina pesca deportiva, paisajes ribereños, gastronomía típica y la posibilidad de experimentar de cerca la vida campestre en un entorno tranquilo y natural.

La unión de los ríos Corriente y Paraná crea uno de los paisajes naturales más representativos del litoral correntino.

Cabalgatas, gastronomía típica y vida de campo: el destino que conquista a los viajeros

Esquina es una pintoresca ciudad ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de Corrientes. Reconocida por su fuerte vínculo con el turismo rural y la pesca deportiva, este destino combina paisajes naturales, costumbres tradicionales y un ambiente relajado ideal para desconectarse de la rutina.

La localidad se encuentra a aproximadamente 330 kilómetros de la capital correntina y se puede acceder principalmente por la Ruta Nacional 12 y la Ruta Provincial 30. El recorrido ofrece extensos paisajes rurales y caminos rodeados de naturaleza típica del litoral argentino.

Además, su ubicación estratégica permite combinar la visita con otros puntos turísticos de la región, como Goya, Bella Vista y diversos espacios naturales vinculados al río Paraná y los humedales correntinos.

Uno de los aspectos geográficos más destacados de este destino es la confluencia de los ríos Corriente y Paraná. Esta característica genera un entorno natural privilegiado, con abundante vegetación, balnearios y paisajes ideales para actividades náuticas y momentos de relax.

De hecho, durante el verano, las playas y la costanera se convierten en puntos de encuentro ideales para disfrutar del agua, los atardeceres y actividades recreativas al aire libre.

Los balnearios locales ofrecen un entorno ideal para descansar y disfrutar del paisaje ribereño.

En este entorno, la pesca deportiva es uno de los grandes motores turísticos de la ciudad. Es considerada una de las mecas nacionales para la captura del dorado y el surubí, atrayendo visitantes de distintos puntos del país durante gran parte del año.

Las excursiones guiadas y paseos en lancha son algunas de las actividades más buscadas. Estas experiencias permiten recorrer distintos sectores, disfrutar de paisajes naturales únicos y conocer de cerca la biodiversidad característica de la región.

La pesca deportiva es una de las actividades más emblemáticas y convocantes de este rincón correntino.

El turismo rural también ocupa un lugar central en la identidad local. Varias estancias y hospedajes permiten vivir experiencias vinculadas a la vida de campo, participando en tareas cotidianas como la crianza de ganado, caminatas rurales, paseos en carreta y cabalgatas por senderos naturales.

Esta experiencia, combinada con la tranquilidad del entorno y la hospitalidad local, ofrece una conexión directa con las costumbres más auténticas del litoral argentino.

Las experiencias de campo permiten conectar con las tradiciones y costumbres más auténticas del litoral.

Otro de los grandes atractivos es la gastronomía típica regional. Los visitantes pueden disfrutar platos tradicionales elaborados con productos frescos de la zona, además de dulces regionales y preparaciones caseras que forman parte de la identidad cultural local.

A esto se suman celebraciones tradicionales como la Fiesta Nacional del Pacú, los carnavales locales y la popular Fiesta de la Torta Carasucia. Estos eventos reúnen cada año a visitantes de distintos puntos del país y reflejan gran parte de la identidad cultural de la ciudad.

Música, comida, desfiles, actividades recreativas y propuestas para toda la familia forman parte de estas celebraciones que mantienen vivas las tradiciones y generan un importante movimiento turístico en la zona.

La combinación entre naturaleza y tradiciones convierte al turismo rural en uno de los grandes atractivos del destino.

Elegir este destino implica sumergirse en un estilo de vida más pausado y auténtico. Entre paisajes naturales, costumbres rurales, hospitalidad y experiencias tradicionales, se presenta como una escapada ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la cultura del litoral argentino.



