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Martes, 14 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
DE PELÍCULA

Escapada imperdible en el norte argentino: una isla secreta donde la naturaleza es la estrella principal

Ideal para desconectar y vivir aventuras, este rincón sorprende con selva, riachos y experiencias al aire libre a pocos minutos de una ciudad capital.

MBurczynsky

En el corazón del noreste argentino existen lugares que todavía conservan su esencia más pura, donde la naturaleza marca el ritmo y cada visita se transforma en una experiencia distinta.

Entre ríos, monte y relatos que atraviesan generaciones, este destino emerge como una escapada ideal para quienes buscan desconectar, explorar y sorprenderse a pocos kilómetros de centros urbanos.

&nbsp;Su cercanía con la ciudad, la variedad de actividades y el contacto directo con el monte lo convierten en una opción ideal&nbsp;&nbsp;
 Su cercanía con la ciudad, la variedad de actividades y el contacto directo con el monte lo convierten en una opción ideal  

El destino ideal para una experiencia entre selva, agua y adrenalina 

La Isla de Oro es un enclave natural que se destaca por su entorno selvático y su cercanía con la ciudad capital de la provincia de Formosa. En este destino combina aventura, historia y biodiversidad en un espacio ideal para escapadas.

Ubicada a pocos minutos del centro de la región, se accede fácilmente por caminos locales conectados a las rutas provinciales que bordean la ciudad, lo que permite una llegada rápida tanto en vehículo particular como en excursiones organizadas.

Además, su proximidad con puntos de interés como el Riacho de Oro y otros circuitos turísticos de la capital la convierten en una parada estratégica dentro de cualquier recorrido por la región.

El paisaje se caracteriza por monte nativo, aguas calmas y una exuberante vegetación típica del Litoral, donde predominan los humedales y la biodiversidad, creando un escenario perfecto para el contacto directo con la naturaleza.

Además, su proximidad con puntos de interés como el Riacho de Oro y otros circuitos turísticos de la capital la convierten en una parada estratégica dentro de cualquier recorrido por la región.El paisaje se caracteriza por monte nativo, aguas calmas y una exuberante vegetación típica del Litoral, donde predominan los humedales y la biodiversidad, creando un escenario perfecto para el contacto directo con la naturaleza.&nbsp;Un entorno de monte, agua y biodiversidad donde el paisaje se convierte en protagonista absoluto.&nbsp;
 Un entorno de monte, agua y biodiversidad donde el paisaje se convierte en protagonista absoluto. 

En este entorno funciona el camping Odisea Formosa, equipado con servicios esenciales como agua potable, electricidad y sanitarios, pensado para recibir tanto a turistas como a visitantes locales.

Las propuestas recreativas son variadas: paseos en canoa, kayak, trekking en senderos de monte y tirolesa, además de espacios de juego y actividades para todas las edades.

&nbsp;Aventura, deporte y naturaleza se combinan en propuestas pensadas para todas las edades.&nbsp;
 Aventura, deporte y naturaleza se combinan en propuestas pensadas para todas las edades. 

También se destacan experiencias más intensas como campamentos temáticos, circuitos de aventura, ciclismo en terrenos naturales y safaris fotográficos para observar aves y fauna autóctona como carpinchos.

Actualmente, este destino forma parte de propuestas turísticas organizadas que destacan su seguridad, accesibilidad y valor natural, consolidándose como una de las escapadas más completas de la provincia.

&nbsp;Un destino cercano que sorprende con experiencias intensas y paisajes difíciles de olvidar.&nbsp;
 Un destino cercano que sorprende con experiencias intensas y paisajes difíciles de olvidar. 

El lugar suma un atractivo especial con sus historias: leyendas vinculadas a la Guerra de la Triple Alianza hablan de antiguos tesoros escondidos y objetos hallados en la zona.

Como pocas escapadas en la región, este destino logra combinar aventura, descanso e historia en un mismo lugar, con propuestas pensadas para todas las edades y un entorno que invita a volver. 

Ya sea para una jornada diferente, un plan en familia o una experiencia con amigos, este rincón demuestra que no hace falta viajar grandes distancias para descubrir paisajes sorprendentes y vivir momentos inolvidables.

Un territorio donde el pasado aún late entre relatos, hallazgos y misterios escondidos en el monte.

Un territorio donde el pasado aún late entre relatos, hallazgos y misterios escondidos en el monte.

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