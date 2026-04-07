Una escapada distinta: el "pueblito" ideal para descansar junto al río

Todavía existen destinos poco explorados que sorprenden por su belleza natural y tranquilidad. Lejos de los circuitos masivos, estos rincones ofrecen experiencias auténticas para quienes buscan desconectar.

Entre ríos, vegetación y paisajes abiertos, aparece una opción ideal para escapadas cortas, donde el descanso y el contacto con la naturaleza son los verdaderos protagonistas.

Un lugar poco explorado para desconectar entre río y naturaleza

Villa Escolar es una pequeña localidad del noreste argentino que se destaca por su entorno natural, su cercanía al río Bermejo y el límite regional con Chaco.

Ubicado en la provincia de Formosa, este destino ofrece una escapada ideal para quienes buscan tranquilidad, paisajes abiertos y contacto directo con la naturaleza.

Se encuentra a 76 kilómetros de la ciudad capital y se accede por la Ruta Nacional 11, con conexión a la Ruta Provincial 9. Es decir, el trayecto es corto y permite disfrutar de un entorno rural característico de la región.

Además, su ubicación estratégica la sitúa cerca de otros puntos de interés turístico como Herradura, conocida por su laguna, y el Parque Nacional Río Pilcomayo, uno de los principales atractivos naturales de la provincia, ideal para el avistaje de fauna y actividades al aire libre.

Uno de los rasgos más destacados del lugar es su entorno natural, ya que se encuentra a orillas del río Bermejo. Este escenario define su identidad, con paisajes abiertos, vegetación típica de la región y una fuerte conexión con la cultura ribereña.

La Reserva de Biosfera de la zona es uno de los grandes atractivos naturales, un espacio donde la fauna autóctona se expresa en todo su esplendor y permite una conexión directa con el entorno.

El recorrido incluye una pasarela que atraviesa el paisaje y conduce a un mirador desde donde se puede apreciar la biodiversidad del lugar, especialmente la gran variedad de aves.

La costa del río Paraguay define el paisaje natural y la identidad del lugar.

El ritmo tranquilo del pueblo es otro de sus grandes atractivos. Con una vida cotidiana relajada, es ideal para desconectar del ruido urbano y disfrutar de caminatas, mateadas al aire libre o simplemente contemplar el paisaje.

Entre las actividades más elegidas se encuentran la pesca deportiva, los paseos por la costa y las jornadas al aire libre en contacto con la naturaleza.

La gastronomía local, con fuerte influencia regional, ofrece platos típicos donde el pescado de río es protagonista. Las preparaciones sencillas y caseras forman parte de la experiencia del visitante.

La pesca y los paseos junto al río son de las experiencias más elegidas por los visitantes.

El Complejo Acuático Municipal de Villa Escolar es otro de los espacios que suma atractivo a la localidad, especialmente durante los días de calor.

Cuenta con dos piscinas: una destinada a adultos y otra pensada para niños, equipada con juegos acuáticos que la convierten en un punto ideal para disfrutar en familia o con amigos.

El predio ofrece acceso libre y gratuito para la comunidad local y colonias vecinas, consolidándose como un lugar de encuentro y recreación. Su propuesta combina esparcimiento y cercanía, en un entorno cuidado que invita a pasar una tarde diferente.