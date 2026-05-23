Ideal para aventureros: la reserva arqueológica que te deja sin palabras

La Patagonia argentina esconde destinos capaces de sorprender incluso a los viajeros más experimentados. Entre lagos, formaciones rocosas y paisajes inmensos, existen rincones donde la naturaleza y la historia conviven de una manera única.

Muy cerca de El Calafate, un sitio arqueológico con miles de años de antigüedad permite recorrer cuevas, observar arte rupestre y descubrir cómo vivían las primeras poblaciones humanas que habitaron el sur argentino.

Tiene pinturas rupestres de más de 4.000 años.

Entre cavernas y paisajes patagónicos: el destino que fascina a turistas y aventureros





La Reserva Natural y Arqueológica Punta Walichu es uno de los sitios históricos y naturales más importantes de la Patagonia argentina.

Ubicada sobre las costas del Lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz, la reserva es reconocida internacionalmente por albergar pinturas rupestres de más de 4.000 años de antigüedad, consideradas entre los primeros registros de arte rupestre descriptos en el país.

El predio se encuentra a tan solo 8 kilómetros de, una de las localidades turísticas más visitadas de la región. Desde la ciudad, se accede fácilmente transitando por la, bordeando el lago y atravesando algunos de los paisajes más característicos de la estepa patagónica.

Uno de los aspectos más impactantes de Punta Walichu es su geografía. El paisaje combina paredones de roca arenisca, cuevas naturales, estepa patagónica y vistas panorámicas hacia el lago.

El viento constante, el silencio y la inmensidad del entorno generan una experiencia muy diferente a la de otros circuitos turísticos tradicionales de la Patagonia.

Además, el valor arqueológico es enorme. Sus cavernas y aleros rocosos funcionaron como refugio para antiguas comunidades tehuelches. Allí todavía se conservan impresiones de manos, figuras humanas, animales y distintas representaciones realizadas con pigmentos naturales en tonos rojizos, negros y ocres.

Los paredones rocosos y las vistas al Lago Argentino forman uno de los paisajes más impactantes de la región.

El sitio comenzó a ganar reconocimiento científico a partir de los relevamientos realizados por el perito Francisco Pascasio Moreno en 1877. Desde entonces, se transformó en uno de los puntos más importantes para comprender las primeras expresiones artísticas y culturales de la región patagónica.

Actualmente, el recorrido turístico se realiza a pie mediante un sendero corto de menos de un kilómetro. Durante la caminata, los visitantes pueden utilizar audioguías que ayudan a interpretar las pinturas, la historia del lugar y las características geológicas del área. El paseo suele durar entre una y dos horas.

Para quienes buscan experiencias diferentes, algunas agencias organizan excursiones en vehículos 4x4 por la costa del Lago Argentino. En ciertos casos, la actividad finaliza con cenas típicas patagónicas servidas dentro de las cavernas iluminadas, una experiencia muy buscada por turistas nacionales e internacionales.

Las caminatas guiadas y las excursiones en 4x4 permiten descubrir el lado más aventurero del lugar.

Antes de visitar el lugar, se recomienda llevar, ya que el viento patagónico suele sentirse con intensidad durante gran parte del año.

Elegir la Reserva Natural y Arqueológica Punta Walichu es apostar por una experiencia diferente dentro de la Patagonia, ya que el lugar permite descubrir pinturas rupestres con más de 4.000 años de antigüedad y disfrutar de vistas privilegiadas al Lago Argentino.

Historia, naturaleza y aventura se combinan en una escapada distinta en plena Patagonia argentina.



