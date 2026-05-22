Un oasis de paz escondido entre montañas y arroyos cristalinos

En medio de la inmensidad de la Cordillera de Los Andes existe un pequeño destino que conquista por su tranquilidad, paisajes naturales y atmósfera relajada.

Rodeado de montañas nevadas, arroyos cristalinos y senderos adaptados a todas las edades, este rincón es ideal para quienes buscan escapar del ruido y reconectar con la naturaleza.

Sin dudas, este pueblo combina aventura, descanso y postales únicas durante todo el año. Sus caminos panorámicos, miradores naturales y alojamientos integrados al paisaje lo transforman en una de las escapadas más encantadoras de Mendoza.

Escapada a un oasis de paz escondido.

Rodeado de arroyos y bosques: el lugar mendocino que invita a desconectar





Las Vegas es una pequeña y encantadora localidad cordillerana ubicada en el distrito de Potrerillos, dentro del departamento de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza.

Rodeado por la inmensidad del Cordón del Plata, este pueblo de montaña es elegido por viajeros que buscan desconexión total, aire puro y contacto directo con la naturaleza andina.

El destino se encuentra a unos 82 kilómetros de la capital mendocina. Para llegar, hay que tomar la Ruta Nacional 7 hasta la zona de Potrerillos y luego continuar por la pintoresca Ruta Provincial 89, también conocida como "La Carrera", un camino panorámico rodeado de montañas y paisajes impactantes.

La geografía es uno de sus mayores encantos. El pueblo se asienta en un valle rodeado de arroyos, bosques y montañas nevadas que crean escenarios únicos durante todo el año. El imponente Cordón del Plata domina el paisaje y convierte cada rincón en una postal natural.

En este contexto, uno de los grandes atractivos son sus miradores naturales a los que se accede a través de senderos cortos y accesibles. Cabe mencionar que, aunque el paisaje deslumbra a cualquier hora, el amanecer y el atardecer convierten a los cerros y al Dique Potrerillos en una verdadera postal inolvidable.

Durante el verano, los arroyos Las Mulas y Las Vacas se transforman en espacios perfectos para descansar, refrescarse y disfrutar de jornadas al aire libre. Sus orillas naturales invitan a relajarse rodeado de silencio y naturaleza.

Entre montañas nevadas, caminos escénicos y silencio absoluto, Las Vegas aparece como una escapada perfecta para desconectar.

Entre las actividades más elegidas aparecen el trekking y el senderismo. Existen distintos caminos y circuitos para explorar, incluyendo rutas que conducen hacia el Refugio Las Lajas y la Cumbre Mailhos, ideales para quienes disfrutan de las caminatas de montaña y las vistas panorámicas.

Las Vegas también se destaca por su atmósfera serena. Sin grandes centros comerciales ni movimientos urbanos intensos, el pueblo ofrece una experiencia auténtica de montaña donde el sonido del agua, el viento y los pájaros reemplaza al ruido cotidiano.

La infraestructura turística mantiene el espíritu tranquilo y natural del lugar. Predominan las cabañas, complejos de montaña y campings integrados al paisaje, ideales para quienes buscan una experiencia relajada lejos del turismo masivo.