El "pueblito" rural que enamora con río, tranquilidad y tradición

En el sudoeste de Santa Fe existe un destino que combina historia colonial, paisajes rurales y el encanto típico de los pueblos tranquilos del interior argentino.

A orillas del río Carcarañá y muy cerca del límite con Córdoba, este rincón sorprende con propuestas ideales para descansar y desconectarse de la rutina de las grandes ciudades.

Además, gracias a sus antiguas construcciones, espacios verdes y una fuerte identidad cultural, la localidad se transformó en una escapada cada vez más elegida.

El paisaje pampeano y la cercanía del Río Carcarañá le dan a la localidad un entorno natural ideal para descansar y conectar con la tranquilidad rural.

Un rincón santafesino perfecto para desconectar entre historia y campo





San José de la Esquina es una ciudad ubicada en el sudoeste de la provincia de Santa Fe, dentro del departamento Caseros y a orillas del río Carcarañá.

Gracias a su ubicación, este destino combina historia colonial, paisajes rurales y tranquilidad. Con una población cercana a los siete mil habitantes, recientemente obtuvo el estatus oficial de ciudad y se consolidó como uno de los rincones más pintorescos de la región pampeana.

Entre historia, naturaleza y calma, esta escapada santafesina se posiciona como una excelente opción para descubrir el interior argentino.

Desde la ciudad de Santa Fe se encuentra a unos 240 kilómetros de distancia. Para llegar en auto, el recorrido más habitual incluye la Ruta Nacional 11 y luego conexiones con la Ruta Provincial 92, principal vía de acceso a la localidad.

También está ubicada a apenas 55 kilómetros de Casilda y a menos de 20 kilómetros del límite con Córdoba, lo que facilita las escapadas de fin de semana desde distintos puntos del país.

Uno de los aspectos más destacados del lugar es su geografía. El entorno está marcado por extensos campos agrícolas, suaves ondulaciones típicas de la llanura pampeana y la presencia constante del río, que aporta vegetación, sombra y espacios recreativos muy valorados por vecinos y visitantes.

Otro de los lugares favoritos en San José de la Esquina es el Balneario Comunal, un área verde junto al río Carcarañá ideal para pasar el día, realizar caminatas, descansar al aire libre o disfrutar de jornadas de camping.

Las jornadas junto al río y los espacios verdes convierten al balneario local en uno de los principales atractivos para disfrutar en familia.

Además, la historia también ocupa un lugar central en la identidad local. El origen del pueblo se remonta al antiguo fuerte colonial "Guardia de la Esquina", levantado en el siglo XVII sobre un recodo del río.

Gracias a su ubicación estratégica sobre el histórico Camino Real, por allí pasaron importantes figuras como Manuel Belgrano, Rafael de Sobremonte e incluso quien luego sería el Papa Pío IX.

Entre los principales atractivos del casco histórico aparece la imponente Parroquia Nuestra Señora de la Merced, inaugurada oficialmente en 1911.

El templo, de estilo romano y con una enorme cúpula visible desde distintos puntos de la ciudad, es considerado uno de los más bellos y altos de toda la provincia de Santa Fe.

Con el objetivo de conservar el pasado en el presente, San José de la Esquina conserva bodegones tradicionales, antiguas construcciones de fines del siglo XIX y pequeños espacios culturales que permiten descubrir la esencia de los pueblos del interior santafesino.