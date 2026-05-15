El "Caribe" serrano que nadie conoce y conquista con sus paisajes

Entre sierras, panorámicas increíbles y propuestas para toda la familia, Córdoba guarda destinos que sorprenden incluso a quienes creen conocer cada rincón de la provincia.

Dentro de esas opciones aparece una localidad del Valle de Punilla que enamora con sus vistas al lago, senderos rodeados de bosque nativo y actividades ideales tanto para descansar como para vivir aventuras al aire libre.

La combinación entre sierras, bosque nativo y vistas al lago crea algunos de los paisajes más impactantes del Valle de Punilla.

El destino cordobés con postales tropicales que sorprende todo el año

Villa Santa Cruz del Lago es una localidad turística ubicada en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. Rodeada de naturaleza y con impactantes vistas panorámicas, se transformó en uno de los destinos elegidos por quienes buscan descanso, entretenimiento y actividades al aire libre a pocos kilómetros de grandes centros turísticos.

Se encuentra a unos 50 kilómetros de la ciudad capital y a apenas 7 kilómetros de Villa Carlos Paz. Para llegar desde la capital provincial, una de las opciones más utilizadas es tomar la Ruta Nacional 20 y luego continuar por la Ruta Nacional 38, atravesando distintos paisajes serranos característicos del Valle de Punilla.

También está próxima a otros destinos turísticos muy visitados como Cosquín, Bialet Massé y Tanti. De hecho, esta ubicación estratégica permite combinar descanso, excursiones y recorridos culturales dentro de una misma escapada.

Uno de los aspectos que más se destacan de la zona es su geografía serrana. Desde distintos puntos de la localidad se pueden apreciar vistas panorámicas del Dique San Roque y de las Sierras Grandes, generando escenarios ideales para la fotografía, el relax y el contacto directo con la naturaleza.

Para quienes prefieren actividades vinculadas con el turismo naturaleza, el Sendero Ecológico ofrece un recorrido de aproximadamente dos kilómetros a través de bosque nativo. El trayecto permite observar flora y fauna autóctona mientras conduce hacia la costa del lago, en un entorno de gran tranquilidad.

Los amantes del trekking también encuentran alternativas desafiantes en las cercanías. El ascenso al Cerro Los Gigantes es una de las experiencias más buscadas por aventureros y aficionados al senderismo, gracias a sus caminos serranos y vistas panorámicas de enorme belleza natural.

Senderismo, parques recreativos y deportes acuáticos forman parte de las experiencias más elegidas por los visitantes.

Entre sus principales atractivos aparece un Multiparque, complejo recreativo pensado para toda la familia que cuenta con jardines temáticos, cine 5D, propuestas interactivas y espectáculos. A pocos metros también funciona un parque acuático con pileta de olas y sectores recreativos ideales para los días de calor.

En las aguas del Lago San Roque, además, se desarrollan múltiples deportes náuticos como navegación a vela, kitesurf, wakeboard y pesca deportiva. Estas propuestas convierten a la localidad en un destino atractivo tanto para familias como para quienes buscan escapadas activas durante fines de semana o vacaciones.

Las propuestas familiares y los espacios naturales convierten a esta localidad en un destino ideal para escapadas cortas.

La cultura local también ocupa un lugar importante dentro de la experiencia turística. Durante el año se realizan ferias municipales y celebraciones tradicionales como el Festival de la Provincianía.

A esto se suma una oferta gastronómica muy variada, con especialidades regionales como cabrito a la llama, parrilladas y productos ahumados elaborados por productores locales.

Elegir este destino significa disfrutar de paisajes serranos, tranquilidad, entretenimiento y actividades para todas las edades en un mismo lugar. Su cercanía con otros puntos turísticos de Córdoba y la combinación entre naturaleza y recreación la convierten en una escapada ideal para cualquier momento del año.