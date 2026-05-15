La ruta gastronómica del Litoral que pocos conocen y conquista con sabores únicos

Cada vez más turistas eligen escapadas donde la comida típica ocupa un lugar tan importante como los paisajes o las actividades recreativas.

En el Litoral, esta tendencia crece de la mano de experiencias que mezclan tradición, identidad cultural y sabores difíciles de encontrar en otros puntos del país.

Dentro de las propuestas menos conocidas, una provincia se destaca por sus festivales culinarios, cocineros tradicionales y una herencia gastronómica que conserva recetas históricas transmitidas durante generaciones.

Además de probar platos regionales, los visitantes pueden recorrer ferias, participar de degustaciones, conocer productores locales y disfrutar de espectáculos culturales y musicales.

Un recorrido culinario entre recetas ancestrales y platos típicos que enamoran





La gastronomía correntina se convirtió en uno de los grandes atractivos turísticos de la región gracias a una identidad culinaria que mantiene vivas recetas tradicionales, ingredientes locales y costumbres transmitidas de generación en generación.

De hecho, en distintos puntos de la provincia, viajeros y amantes de la cocina regional encuentran propuestas que combinan historia, cultura y sabores auténticos.

Entre los platos más representativos aparecen el chipá, la sopa paraguaya, el mbaipy, el guiso carrero, el surubí a la parrilla y las preparaciones elaboradas con productos de río.

La influencia paraguaya se refleja en muchas de las recetas típicas correntinas elaboradas con mandioca, maíz y quesos regionales.

También son muy populares las recetas hechas con mandioca, maíz y quesos regionales, ingredientes fundamentales dentro de la cocina correntina porque muchas de estas comidas todavía son preparadas de manera 100% artesanal por familias y cocineros tradicionales.

Incluso, a lo largo del año, Corrientes organiza numerosos encuentros gastronómicos de alcance provincial y nacional, donde la cocina típica se combina con música, cultura y tradiciones populares.

Muchas de estas celebraciones acompañan fiestas religiosas, deportivas o culturales, transformándose en una excusa ideal para recorrer distintas localidades y descubrir nuevos sabores.

Muchas de las comidas típicas correntinas todavía se elaboran de manera artesanal, respetando recetas y técnicas transmitidas de generación en generación.

Entre las propuestas más destacadas aparece la feria provincial "Sabores con Payé", un evento que busca revalorizar la gastronomía correntina y promocionar distintos circuitos culinarios del territorio.

Allí participan cocineros, emprendedores y productores locales que ofrecen degustaciones, platos tradicionales y recetas regionales elaboradas con productos frescos de la provincia.

Las ferias gastronómicas reúnen cocineros, productores y emprendedores que mantienen viva la tradición culinaria correntina.

Uno de los grandes motores de esta difusión gastronómica es la red de Cocineros del Iberá, integrada por especialistas de distintas localidades cercanas al parque.

Su objetivo es rescatar recetas ancestrales y transmitir, a través de cada preparación, la cultura, la historia y la identidad del nordeste argentino.

Quienes visitan el área del Iberá no solo encuentran paisajes naturales impactantes y una biodiversidad reconocida internacionalmente, sino también una cocina profundamente ligada al territorio.

La experiencia combina sabores intensos, aromas caseros y preparaciones que reflejan el vínculo histórico entre la naturaleza y las tradiciones locales.

La experiencia combina sabores intensos y aromas caseros.

Además, los visitantes pueden participar de espectáculos folklóricos, paseos náuticos, avistaje de fauna y actividades rurales que complementan la escapada.

Hoy representa una de las expresiones culturales más importantes de la provincia y una experiencia cada vez más buscada por quienes desean descubrir la esencia del Litoral argentino a través de sus recetas y tradiciones.