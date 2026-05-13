El rincón donde las viñas, la gastronomía y la calma se combinan a la perfección

Mendoza cuenta con numerosos destinos turísticos vinculados al vino y la gastronomía, pero algunos rincones logran destacarse por combinar tradición, paisajes rurales y propuestas para disfrutar durante todo el año.

En ese grupo aparece una localidad que atrae tanto a quienes buscan descansar como a quienes desean vivir experiencias relacionadas con la cultura vitivinícola.

Dentro de las alternativas menos ruidosas y más encantadoras de la provincia, este rincón sorprende con caminos arbolados, sabores regionales y múltiples actividades para realizar en pareja, con amigos o en familia.

Los caminos rodeados de viñedos y la vista de la cordillera crean escenarios únicos en cada recorrido.

La localidad que conquista con experiencias gourmet y aire de campo

Maipú es uno de los departamentos más tradicionales de la provincia de Mendoza y se destaca por su fuerte identidad vitivinícola, olivares y propuestas vinculadas al turismo rural.

Con bodegas históricas, espacios gastronómicos y paisajes rodeados de viñedos, se transformó en una escapada ideal para quienes buscan tranquilidad y experiencias vinculadas a los sabores regionales.

Cabalgatas, degustaciones, paseos rurales y experiencias gastronómicas forman parte de las principales propuestas del destino.

Ubicado a unos 20 kilómetros de la capital mendocina, llegar resulta sencillo tanto en auto como en transporte público. Desde la Ciudad de Mendoza se puede acceder principalmente por la Ruta Nacional 40 y distintos caminos provinciales que conectan con las zonas productivas y turísticas del departamento.

Además, su ubicación estratégica permite combinar la visita con otros destinos cercanos como Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Chacras de Coria, lugares muy elegidos por quienes desean recorrer bodegas, disfrutar de propuestas gourmet y conocer distintos paisajes mendocinos.

Uno de los aspectos que más sobresalen es su geografía marcada por extensos viñedos, caminos rodeados de álamos y la presencia constante de la Cordillera de los Andes en el horizonte. La combinación entre naturaleza, zonas rurales y montañas genera postales únicas durante todo el año.

Las bodegas representan uno de sus mayores atractivos. Muchas de ellas tienen origen en el siglo XVIII y hoy abren sus puertas al turismo con degustaciones, visitas guiadas y experiencias relacionadas con el mundo del vino.

Actualmente, Maipú cuenta con más de 40 bodegas turísticas y también con olivícolas premium donde se elaboran aceites de oliva de gran calidad.

Las bodegas históricas y las olivícolas premium son algunos de los grandes atractivos de la región.

La gastronomía también ocupa un lugar central. El departamento es considerado uno de los polos eno-gastronómicos más importantes de Mendoza gracias a sus restaurantes, casas de té, chocolaterías y espacios que combinan recetas regionales con propuestas modernas.

La propuesta turística se completa con actividades culturales y de entretenimiento. Cines, teatros, bares, sunsets, casinos y eventos nocturnos ofrecen alternativas para disfrutar después de recorrer las fincas y bodegas durante el día.

Entre sabores regionales, naturaleza y tranquilidad, Maipú ofrece una escapada distinta en el corazón mendocino.

Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza, existen cabalgatas entre viñedos y cerros, visitas a granjas, paseos rurales y actividades recreativas al aire libre.

Los espacios verdes como el Parque Metropolitano Sur, el Parque Canota y el Lago El Torreón permiten realizar deportes, caminatas y jornadas de descanso.

Los parques, los caminos arbolados y los espacios al aire libre completan una propuesta perfecta para descansar y disfrutar de la naturaleza.

Elegir Maipú implica descubrir uno de los rincones más representativos de Mendoza, donde el vino, la naturaleza y la gastronomía conviven en armonía.

Su cercanía con la capital provincial, la variedad de propuestas y la tranquilidad de sus paisajes lo convierten en un destino ideal para escapadas en pareja, en familia o con amigos.