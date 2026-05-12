El monumento natural que impacta a primera vista y esconde historias increíbles

Corrientes guarda escenarios naturales que sorprenden por su historia, paisajes y las leyendas que los rodean. Entre campos abiertos y caminos rurales aparece un sitio muy particular que despierta curiosidad desde hace generaciones.

Dentro de las escapadas menos conocidas del litoral argentino, este monumento natural se destaca por su enorme valor cultural y por las historias misteriosas que todavía hoy forman parte de la identidad local.

Historia, naturaleza y misterio convierten a este rincón correntino en una escapada diferente.

El Monumento Natural que mezcla misterio, historia y escenarios inolvidables

El Monumento Natural Itá Pucú, cuyo nombre en guaraní significa "Piedra Grande" o "Piedra Larga", es una imponente formación rocosa ubicada en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.

El destino se encuentra a unos 245 kilómetros de la capital provincial y puede visitarse a través de la Ruta Nacional 123. El recorrido permite atravesar paisajes típicos del litoral y descubrir uno de los escenarios más curiosos del interior correntino.

Además de su atractivo propio, se ubica cerca de otros destinos turísticos importantes de Corrientes como el Iberá, Curuzú Cuatiá y distintos espacios rurales y estancias tradicionales de la región. Esto permite combinar naturaleza, historia y turismo cultural en una misma escapada.

Uno de los aspectos más impactantes del lugar es su geografía. En medio de una extensa planicie aparece esta enorme roca basáltica que rompe completamente el paisaje y genera una imagen difícil de olvidar.

Su tamaño, forma y el entorno natural que la rodea convierten al sitio en un escenario muy particular dentro del noreste argentino. Además, el silencio del paisaje, la vegetación y el aire cargado de historia termina de transformar al lugar en una postal única.

La enorme roca basáltica rompe el paisaje llano y se transforma en una de las postales más curiosas de Corrientes.

Con el paso del tiempo, alrededor de la piedra comenzaron a surgir diferentes historias y creencias populares. Entre las más conocidas aparece la leyenda que asegura que la roca continúa creciendo lentamente con los años, algo que alimentó el misterio y el interés de generaciones enteras.

También existen relatos vinculados con luces extrañas y apariciones nocturnas en los alrededores del monumento. Según antiguos investigadores y testimonios locales, estos fenómenos forman parte del misticismo que rodea al lugar desde hace décadas.

Las leyendas guaraníes y las historias sobre luces misteriosas alimentan el misticismo del lugar.

Otra de las historias más populares es la leyenda guaraní de Mirí e Itá, dos jóvenes enamorados cuya historia terminó con un castigo divino que habría transformado al guerrero en piedra. Desde entonces, muchas parejas dejan pequeñas piedras en el lugar con la esperanza de fortalecer sus vínculos amorosos.

El sitio también posee una enorme relevancia histórica. Durante el siglo XIX funcionó como posta de recambio de caballos y fue visitado por importantes figuras argentinas y extranjeras. Entre ellas aparecen José María Paz, Giuseppe Garibaldi y Bartolomé Mitre, quienes dejaron registros de su paso por la zona.

Las caminatas, la fotografía y los recorridos históricos son algunas de las actividades más elegidas por los visitantes.

Elegir Itá Pucú como escapada significa conocer uno de los rincones más particulares de Corrientes. La combinación entre paisaje, leyendas, patrimonio histórico y tranquilidad convierte a este monumento natural en una experiencia distinta para quienes buscan descubrir lugares poco explorados del país.