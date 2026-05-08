Un bosque encantado y lleno de misterio que parece sacado de un cuento

En Argentina existen cientos de destinos que llaman la atención por sus historias, paisajes extraños o escenarios que parecen salidos de otro mundo.

Desde pueblos con leyendas hasta rincones rodeados de naturaleza y fantasía, cada vez más viajeros buscan escapadas vinculadas al misterio, la imaginación y las experiencias diferentes.

Entre senderos rodeados de vegetación, juegos interactivos y construcciones que desafían la percepción, hay un paseo serrano que se convirtió en uno de los sitios más originales para disfrutar en familia.

Entre naturaleza y fantasía, el paseo ofrece una experiencia diferente para disfrutar en familia.

Un mundo mágico rodeado de naturaleza ideal para una escapada diferente

Bosque Encantado de Don Otto es uno de los parques más tradicionales y llamativos de las sierras cordobesas. Ubicado en Villa General Belgrano, este paseo familiar combina naturaleza, fantasía y juegos interactivos en un entorno atravesado por el arroyo La Toma.

El parque se encuentra a aproximadamente 90 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Para llegar desde la capital provincial, se puede tomar la Ruta Nacional 36 hasta Alta Gracia y luego continuar por la Ruta Provincial 5, atravesando distintas localidades serranas hasta arribar a Villa General Belgrano.

Además de sus propios atractivos, el lugar se encuentra cerca de otros destinos turísticos muy visitados del Valle de Calamuchita. Lugares como Santa Rosa de Calamuchita, La Cumbrecita y Villa Rumipal permiten complementar la escapada con recorridos gastronómicos, caminatas serranas y actividades al aire libre.

Uno de los aspectos que más se destaca del lugar es su entorno natural. El bosque de árboles serranos y el arroyo La Toma, lo que genera un paisaje ideal para recorrer de manera tranquila y disfrutar del contacto con la naturaleza.

El Sendero de los Duendes, un recorrido rodeado de vegetación donde aparecen figuras de hadas, personajes fantásticos y pequeños escenarios temáticos que alimentan la imaginación tanto de chicos como de adultos.

Arquería, juegos de ingenio, recorridos temáticos y desafíos interactivos forman parte de las propuestas del parque.

La gran atracción del predio es la famosa Cabaña Encantada, una construcción donde las leyes de la gravedad parecen alterarse. En su interior, la percepción visual cambia por completo y objetos cotidianos parecen comportarse de manera extraña, generando sorpresa y diversión en los visitantes.

El predio también cuenta con espacios especialmente pensados para los más chicos, entre ellos el tradicional trencito Expreso de Don Otto, una calesita de veleros, areneros y distintos juegos clásicos. Estas propuestas suman diversión y convierten al paseo en un plan ideal para disfrutar en familia durante toda la jornada.

Para quienes buscan actividades recreativas, el lugar también cuenta con espacios de arquería medieval, estaciones de juegos de ingenio y propuestas de destreza física y mental pensadas para todas las edades.

La Cabaña Encantada es una de las atracciones más sorprendentes y desafiantes para los visitantes.

El parque permite ingresar con mate y comida, por lo que muchas familias aprovechan las mesas y sectores arbolados para realizar picnics durante toda la jornada.

También dispone de una confitería ambientada con ilusiones ópticas que suma una experiencia diferente al recorrido. El espacio combina detalles visuales llamativos, efectos que alteran la percepción y una decoración temática que mantiene el clima de fantasía.

Elegir el Bosque Encantado de Don Otto para una escapada significa disfrutar de un plan distinto en medio de las sierras cordobesas, donde la fantasía, la naturaleza y los juegos se combinan para ofrecer una experiencia ideal para todas las edades.



