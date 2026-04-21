Joya arqueológica: la cueva "escondida" que guarda el pasado

No hace falta viajar miles de kilómetros para sentir que retrocedes siglos. A veces, alcanza con desviarse unos pocos minutos del camino para que el paisaje cambie y la historia aparezca frente a tus ojos, tallada en piedra.

Entre senderos de tierra, silencio y cerros que parecen custodiar secretos, existe un lugar donde el tiempo dejó de correr como lo conocemos.

Ideal para una escapada distinta, este rincón invita a desconectarse de la rutina o sumergirse en una experiencia que combina naturaleza, cultura y aventura en partes iguales.

Un escenario dominado por cerros rojizos, quebradas profundas y viñedos que dibujan el alma de los Valles Calchaquíes.

Entre cerros y misterio: la cueva que conecta con el pasado

La Cueva del Suri es un sitio arqueológico único ubicado en la provincia de Salta, dentro del área de Cafayate. Se trata de una cavidad natural que resguarda valiosas pinturas rupestres, testimonio vivo de las comunidades originarias que habitaron los Valles Calchaquíes.

A tan solo cuatro kilómetros del centro de Cafayate, el acceso comienza por la calle 25 de Mayo y continúa por un camino de ripio. Desde la ciudad capital, el trayecto es de aproximadamente 190 kilómetros por la Ruta Nacional 68, uno de los recorridos más escénicos del norte argentino.

El paseo se encuentra en la zona conocida como El Divisadero, muy cerca de atractivos como la Quebrada de las Conchas y el Río Colorado, donde también se pueden descubrir cascadas entre formaciones rocosas.

El entorno se caracteriza por una geografía impactante: cerros rojizos, quebradas profundas y viñedos que contrastan con el cielo del norte. Este paisaje natural no solo enmarca la experiencia, sino que la potencia con vistas panorámicas inolvidables.

Caminatas guiadas, interpretación cultural y exploración de arte rupestre en un entorno natural único.

El recorrido incluye una caminata de dificultad baja a media, con una duración aproximada de 45 minutos. La subida presenta cierto desafío, pero cada tramo ofrece postales únicas que recompensan el esfuerzo.

Uno de los aspectos más valiosos es la guía realizada por miembros de la comunidad diaguita-calchaquí. Ellos transmiten conocimientos sobre su cultura, creencias y la relación con elementos naturales como el sol, el trueno y los árboles.

Una experiencia que combina aventura, historia viva y conexión con comunidades originarias.

En el interior, la experiencia se vuelve aún más fascinante: diez aleros y recintos permiten observar figuras de animales, herramientas y símbolos que reflejan la vida cotidiana de estas comunidades ancestrales.

La visita es gratuita y se recomienda contratar el guía directamente en el lugar, ya que son descendientes de los pueblos originarios quienes resguardan el sitio. Al finalizar, se puede realizar una contribución voluntaria.

Entre rocas milenarias y relatos ancestrales, cada paso deja una huella imborrable en la memoria del viajero.

Elegir este destino es sumergirse en la historia prehispánica, conectar con la identidad cultural del norte argentino y disfrutar de un entorno natural excepcional. Es una escapada ideal para quienes buscan algo más que paisajes: una experiencia con significado.

Más que un simple paseo, este recorrido deja una marca difícil de olvidar: la de haber transitado un espacio donde la memoria sigue viva en cada trazo y en cada relato.