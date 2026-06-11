El rincón más cálido del país donde el invierno se disfruta a orillas del agua

Cuando llega el invierno, muchos viajeros buscan destinos donde las temperaturas permitan seguir disfrutando de actividades al aire libre y ambientes cálidos.

En el norte argentino existen escenarios naturales que ofrecen días agradables, paisajes sorprendentes y propuestas ideales para quienes desean escapar del frío de la ciudad.

Entre ellos sobresale un importante corredor fluvial que no solo forma parte de la identidad regional, sino que además ofrece paseos, pesca, deportes náuticos y espacios perfectos para contemplar algunos de los atardeceres más bellos del país.

Naturaleza, aventura y paisajes inolvidables convierten a este corredor fluvial en una de las escapadas más atractivas del nordeste argentino.

Una escapada perfecta para el invierno: naturaleza, pesca y paisajes únicos

Eles el principal eje fluvial de la provincia dey uno de los cursos de agua más importantes de Sudamérica, ya que actúa como

Este atractivo se encuentra junto a la ciudad capital. Desde el centro urbano es posible acceder rápidamente a distintos sectores costeros mediante avenidas y accesos pavimentados. Quienes llegan desde otras provincias pueden hacerlo por la Ruta Nacional 11, principal vía de conexión con el resto del país.

La zona también se encuentra cerca de otros puntos turísticos destacados. Entre ellos sobresale la Reserva de Biósfera Laguna Oca, reconocida por la UNESCO. Además de la Costanera Vuelta Fermosa y la vecina ciudad paraguaya de Alberdi, ubicada frente a la capital formoseña.

Una de las principales características del río es su enorme extensión y caudal. Su presencia da origen a humedales, lagunas y ambientes naturales que albergan una extraordinaria diversidad de especies animales y vegetales.

La Costanera Vuelta Fermosa constituye uno de los lugares más visitados de la ciudad. Allí, residentes y turistas disfrutan de caminatas, actividades deportivas, encuentros sociales y momentos de descanso con vistas privilegiadas al cauce.

Pesca deportiva, kayak, caminatas y paseos costeros forman parte de las experiencias más buscadas por los visitantes.

Las actividades náuticas ocupan un lugar central dentro de la oferta turística. Los recorridos en kayak permiten explorar sectores de gran belleza paisajística y observar la fauna en su ambiente natural.

La pesca deportiva también atrae visitantes de diferentes puntos del país. Entre las especies más buscadas se encuentran el dorado, el surubí y el chafalote, que convierten al destino en una referencia para los aficionados a esta práctica.

La cercanía con Paraguay aporta un atractivo cultural y comercial único dentro de la región.

Además, el puerto local mantiene una intensa actividad gracias a la conexión permanente con Alberdi mediante embarcaciones de pasajeros. Esta dinámica fortalece el intercambio cultural y comercial entre ambas orillas.

Este destino representa una excelente alternativa para quienes desean disfrutar del aire libre durante el invierno. Sus paisajes, la biodiversidad, las actividades recreativas y la importancia histórica del río conforman una propuesta capaz de sorprender a visitantes de todas las edades.



