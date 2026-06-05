Es argentina y la UNESCO la destacó entre los espacios naturales más valiosos del planeta

Argentina alberga algunos de los ecosistemas más valiosos de Sudamérica, muchos de ellos reconocidos internacionalmente por su importancia para la conservación de la biodiversidad.

En el norte del país se encuentra uno de esos casos emblemáticos: un extenso santuario natural distinguido por la UNESCO por su riqueza ecológica, diversidad de especies y un rasgo poco frecuente que lo convierte en un modelo de convivencia.

Canales, lagunas, esteros y pastizales forman un paisaje dinámico moldeado por la influencia permanente del río Paraguay.

Una maravilla natural que figura entre los ambientes más importantes del planeta

La Reserva de Biosfera Laguna Oca y Herraduras es uno de los espacios naturales más importantes de la provincia de Formosa y uno de los sitios ambientales más destacados de Argentina.

Reconocida por la UNESCO, se extiende sobre unas 10.000 hectáreas de humedales y ecosistemas asociados al río Paraguay, constituyéndose como una de las primeras reservas de biosfera urbanas del mundo debido a su cercanía con la ciudad capital.

La combinación de conservación, recreación y educación ambiental explica por qué este rincón formoseño se convirtió en un referente internacional.

Uno de sus mayores atractivos es que se encuentra prácticamente integrada al área urbana de la capital provincial, de hecho, desde el centro de la región se puede llegar en pocos minutos por caminos conectados a la red vial local, mientras que quienes arriban desde otras provincias suelen hacerlo a través de las rutas nacionales 11 y 81.

Su ubicación estratégica también permite combinar la visita con otros atractivos cercanos de la región, como la costanera de Formosa, el Paseo Ferroviario, el Puerto local y diferentes espacios recreativos vinculados al río Paraguay, conformando una propuesta turística variada para disfrutar durante varios días.

La geografía de la reserva es uno de los motivos que explican su reconocimiento internacional. El paisaje está formado por un complejo entramado de lagunas, esteros, canales, deltas interiores y pastizales que dependen directamente de la dinámica hídrica del río Paraguay.

Este mosaico de ambientes genera condiciones ideales para el desarrollo de una extraordinaria biodiversidad que convive perfectamente con el ser humano.

Carpinchos, yacarés, monos carayá y cientos de aves encuentran refugio en uno de los ecosistemas más biodiversos del litoral argentino.

Precisamente, la riqueza natural fue uno de los factores más valorados por la UNESCO. En la reserva habitan especies emblemáticas de la fauna regional como, además de numerosos reptiles, peces e insectos propios de los humedales subtropicales.

Otro aspecto sobresaliente es su enorme diversidad de aves. Garzas blancas y moras, jacanas, cardenales, teros y muchas otras especies encuentran refugio en este ecosistema, convirtiéndolo en un lugar ideal para el avistaje de fauna y la fotografía de naturaleza.

Canales, lagunas, esteros y pastizales forman un paisaje dinámico moldeado por la influencia permanente del río Paraguay.



Durante la temporada estival se suman propuestas especiales como playa, balneario, paseos en lancha y cabalgatas guiadas. Asimismo, operadores turísticos privados organizan excursiones enfocadas en observación y safaris fotográficos para quienes buscan una experiencia más completa.

La reserva también se destaca por ofrecer infraestructura adecuada para recibir visitantes durante todo el año. Cuenta con senderos autoguiados, ciclovías, áreas de descanso, parrillas, mesas de picnic y espacios recreativos que permiten disfrutar del entorno de manera segura y accesible.

Senderismo, ciclismo, paseos en lancha y observación de fauna son algunas de las experiencias más buscadas por quienes recorren el área protegida.





