Parece pintada al óleo: una laguna "escondida" entre gigantes de piedra

Muchas personas creen que es necesario viajar a destinos lejanos o incluso salir del país para encontrar paisajes capaces de dejar sin palabras.

Sin embargo, en plena Cordillera de los Andes existen escenarios de una belleza extraordinaria que combinan montañas imponentes, aguas cristalinas y panorámicas que parecen sacadas de una obra de arte.

Las montañas, los glaciares y las formaciones rocosas crean uno de los paisajes más impactantes de la alta cordillera mendocina.

Un paraíso de altura que cautiva con escenarios dignos de una pintura





La Laguna de Horcones es uno de los paisajes más impactantes de Mendoza, ya que se encuentra dentro del Parque Provincial Aconcagua, a casi 2.950 metros sobre el nivel del mar.

El sitio está ubicado a unos 185 kilómetros de la ciudad capital. Para llegar, es necesario tomar la Ruta Nacional 7 en dirección oeste, atravesando el corredor internacional que conecta Argentina con Chile. El acceso se encuentra dentro del parque y cuenta con servicios para los visitantes durante la temporada turística.

Además de su atractivo principal, el lugar se encuentra cerca de otros puntos de interés muy visitados de la alta montaña mendocina, como Puente del Inca, el Parque Provincial Aconcagua, Las Cuevas y el Cristo Redentor, conformando un circuito ideal para recorrer en una jornada o durante un fin de semana.

Las caminatas autoguiadas permiten descubrir miradores, fósiles y la biodiversidad característica de la región.

La geografía es uno de sus mayores atractivos. El paisaje combina montañas de gran altura, formaciones rocosas modeladas por antiguos procesos geológicos y un entorno dominado por la presencia de nieves permanentes y glaciares que alimentan los cursos de agua de la región.

En medio de estas postales, la Laguna de Horcones varía su color según la luz del día y las condiciones climáticas. Alimentada por el deshielo de las montañas, presenta una superficie tranquila que refleja los picos que la rodean, creando una postal única.

Su ubicación a casi 2.950 metros sobre el nivel del mar, sumada al entorno árido y rocoso de la cordillera, genera un fuerte contraste visual que la convierte en uno de los paisajes más fotografiados del Parque Provincial Aconcagua.

Visitar este rincón del Parque Provincial Aconcagua es una oportunidad única para conectarse con la inmensidad de la cordillera.

Uno de los aspectos más destacados es el sendero interpretativo que rodea el espejo de agua. Se trata de un recorrido autoguiado de baja dificultad, pensado para personas de todas las edades y condiciones físicas, permitiendo disfrutar del entorno sin necesidad de experiencia previa en montaña.

El circuito posee aproximadamente 2,3 kilómetros de extensión y puede completarse en un tiempo estimado de entre una hora y media y dos horas, dependiendo del ritmo de caminata y las paradas para contemplar el paisaje.

A lo largo del trayecto, los visitantes encuentran carteles informativos que explican las características de la flora y fauna local. Entre las especies más llamativas aparece el sapo andino, perfectamente adaptado a las exigentes condiciones de la alta montaña.

El rincón mendocino donde la naturaleza muestra su versión más espectacular.

Otro de los atractivos del recorrido es la posibilidad de observar vestigios geológicos únicos. En distintos sectores se pueden encontrar fósiles marinos conocidos como amonites, evidencia de que estas tierras estuvieron cubiertas por el mar millones de años atrás.

La caminata culmina en un espectacular mirador panorámico desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas de la región. Además, el sendero conecta con el tradicional Puente del Durazno, sumando un atractivo adicional para quienes desean continuar explorando.

¿Por qué elegir este destino? Porque reúne naturaleza, aventura, accesibilidad, paisajes extraordinarios, senderos interpretativos, vistas privilegiadas del Aconcagua, riqueza geológica, observación de flora y fauna, aire puro de montaña y la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable en uno de los escenarios más emblemáticos de Mendoza.