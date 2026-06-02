Un viaje al pasado: una ciudad histórica que sorprende con su cultura y tradición

Argentina guarda innumerables rincones capaces de sorprender incluso a los viajeros más experimentados. Desde pequeños pueblos hasta grandes centros urbanos alejados de los circuitos tradicionales, existen destinos para disfrutar durante todo el año.

Entre esas alternativas aparece un lugar del norte del país que invita a recorrer plazas, monumentos, espacios verdes y reservas naturales. Además, invita a descubrir festividades populares, artesanías y una identidad local que se mantiene viva generación tras generación.

Una ciudad histórica que sorprende con su cultura, tradición y encanto norteño.

Un tesoro del norte: paisajes exuberantes y una identidad inconfundible





San Ramón de la Nueva Orán es una de las ciudades más importantes del norte argentino. Ubicada en la provincia de Salta, fue fundada a fines del siglo XVIII y es conocida por haber sido la última ciudad fundada por los españoles en América.

Se encuentra a unos 286 kilómetros de la ciudad capital, un recorrido que demanda aproximadamente tres horas en automóvil. El acceso principal se realiza por la Ruta Nacional 9 y luego por la Ruta Nacional 34, una de las vías más importantes del norte del país que conecta numerosas localidades de la región.

Su ubicación estratégica la convierte además en una excelente base para recorrer otros atractivos cercanos. Desde aquí es posible visitar localidades como Tartagal, Aguas Blancas y Pichanal, además de disfrutar de circuitos naturales vinculados a las Yungas y a la frontera con Bolivia.

Uno de sus mayores atractivos es el entorno natural. La ciudad se encuentra rodeada por la Selva de Yungas, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del país, donde abundan especies vegetales autóctonas y una variada fauna compuesta por tucanes, loros, monos, tapires y numerosas aves.

La experiencia se completa con propuestas de ecoturismo como la Reserva Provincial Laguna Pintascayo, los safaris fotográficos, la observación de aves y las excursiones de pesca deportiva con devolución en el río Bermejo, ideales para disfrutar de la riqueza ambiental de la región.

La Selva de Yungas y la cercanía al río Bermejo conforman uno de los entornos naturales más biodiversos del norte argentino.

Entre los espacios urbanos más destacados aparecen la Plaza General Pizarro, la Plaza Santa Marta y la Plaza San Martín, escenarios habituales de encuentros sociales, actividades culturales y ferias que reflejan la vida cotidiana de la ciudad.

El patrimonio religioso también ocupa un lugar central. La Catedral de Orán, con su particular diseño moderno inaugurado en 1977, conserva imágenes históricas de la época fundacional.

A ella se suma la Iglesia Virgen del Valle, cuya torre-mirador ofrece vistas privilegiadas de los cañaverales y las costas del río Bermejo.

Museos, plazas e iglesias permiten descubrir el legado cultural que marcó el desarrollo de la ciudad a lo largo de los siglos.

Para quienes buscan conocer la historia local, el Museo Regional de Orán y la Casa de la Cultura permiten recorrer el pasado de la región a través de colecciones arqueológicas, objetos coloniales, exposiciones artísticas y actividades permanentes para vecinos y visitantes.

La identidad de la ciudad también se expresa en sus celebraciones. Las Fiestas Patronales de San Ramón Nonato, durante agosto, convocan a miles de personas en una de las manifestaciones de fe más importantes del norte salteño.

A esto se suma el tradicional Festival de Orán y los coloridos corsos de verano, reconocidos entre los más destacados de la provincia.

Entre espacios verdes, sombra y tranquilidad, el destino invita a desconectarse del ritmo cotidiano.

¿Por qué visitar Orán? Porque ofrece una combinación difícil de encontrar en otros destinos: espacios urbanos llenos de vida, una agenda cultural activa, tradiciones profundamente arraigadas y la posibilidad de conocer de cerca costumbres que forman parte de la identidad del norte argentino.

Además, es una excelente puerta de entrada para explorar algunos de los paisajes más sorprendentes de la región. Entre la selva de yungas, las reservas naturales, la observación de aves, los safaris fotográficos y las actividades junto al río Bermejo, brinda experiencias para quienes buscan naturaleza, aventura o simplemente desconectarse de la rutina en un entorno diferente.