El pueblo que guarda uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del país

Córdoba cuenta con numerosos destinos turísticos reconocidos por sus paisajes serranos, pero también es hogar de lugares donde la naturaleza y la historia se entrelazan de una manera única.

En el extremo norte provincial existe una localidad "desconocida" que invita a viajar miles de años atrás a través de senderos, cuevas y vestigios que aún permanecen intactos.

Su riqueza cultural, sumada a la tranquilidad de un pequeño pueblo rural, lo convierten en una escapada ideal para quienes buscan experiencias diferentes.

Historia, naturaleza y tradición se combinan en un destino que conserva intacta buena parte de la memoria ancestral del norte argentino.

Entre barrancas coloradas y secretos ancestrales: el destino que enamora a los viajeros





es una pequeña localidad y reserva natural ubicada en el norte de la provincia de, en una zona donde confluyen los departamentos de Río Seco, Tulumba y Sobremonte.

Con cerca de 400 habitantes, se destaca por resguardar uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del país y por haber sido hogar de una figura emblemática del folclore argentino: Atahualpa Yupanqui.

Las formaciones rocosas rojizas y el monte chaqueño conforman un paisaje único dentro del territorio cordobés.

El destino se encuentra a unos 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Para llegar en vehículo, es posible tomar la Ruta Nacional 9 Norte hasta Jesús María y luego continuar por la Ruta Nacional 60 y distintos caminos provinciales señalizados hacia la reserva. El recorrido dura alrededor de dos horas y media.

Además de sus propios atractivos, Cerro Colorado puede combinarse con visitas a localidades históricas del norte provincial como Villa Tulumba, San Pedro Norte y Quilino. También forma parte de los circuitos turísticos vinculados a la cultura criolla y al patrimonio arqueológico cordobés.

Uno de los aspectos más llamativos del lugar es su geografía. Barrancas rojizas, formaciones de arenisca, monte chaqueño y pequeños cursos de agua conforman un paisaje diferente al de las tradicionales sierras cordobesas. Las tonalidades de la roca le dan identidad a la región y explican el origen de su nombre.

Para quienes disfrutan del turismo activo, Cerro Colorado ofrece trekking, ascensos a los cerros Colorado, Veladero e Inti Huasi, caminatas por senderos naturales y paseos a caballo que permiten descubrir rincones menos transitados del área protegida.

Trekking, cabalgatas y recorridos guiados permiten explorar los principales rincones de la reserva natural y cultural.

La principal joya de la reserva son las más dedistribuidas en aleros y cuevas naturales. Estas expresiones fueron realizadas por los puebloshace entre 500 y 2.000 años.

Las impactantes imágenes representan escenas de caza, figuras divinas, animales y algunos de los primeros registros gráficos de la llegada de los españoles en tierras nacionales.

Las cuevas y aleros resguardan miles de pinturas rupestres realizadas por pueblos originarios hace siglos.

Otro punto imperdible es la Casa Museo Atahualpa Yupanqui, conocida como "Agua Escondida". Allí vivió durante años el reconocido músico y escritor, y actualmente se conservan objetos personales, fotografías, guitarras y documentos vinculados a su legado artístico.

La experiencia puede completarse con una visita al Museo Arqueológico Provincial, donde se exhiben herramientas, restos arqueológicos y piezas halladas en la región. Desde allí también parten recorridos guiados hacia los principales aleros con arte rupestre.

Elegir Cerro Colorado significa descubrir uno de los sitios arqueológicos más importantes de Argentina.

A pesar de su tamaño reducido, el pueblo cuenta con servicios para los visitantes, incluyendo cabañas, campings, restaurantes de cocina regional y ferias de artesanías. Todo ello en un entorno tranquilo que invita a desconectarse del ritmo urbano.

Elegir Cerro Colorado significa descubrir uno de los sitios arqueológicos más importantes de Argentina, descansar en un ambiente rural y experimentar una de las propuestas turísticas más auténticas del norte cordobés.