Un rincón patagónico que se tiñe de rosa y enamora con sus paisajes

En el extremo sur argentino existen destinos capaces de sorprender con paisajes únicos, tranquilidad absoluta y experiencias inolvidables.

Rodeado de naturaleza y con un encanto especial durante el otoño, un pueblo patagónico aparece como una escapada ideal para desconectarse de la rutina.

A orillas de un lago, la localidad combina chacras de frutas finas, actividades al aire libre y escenarios naturales que cambian de color según la estación.

Lagos, montañas y colores otoñales crean uno de los paisajes más impactantes de la Patagonia argentina.

Un oasis patagónico con escenarios de película y experiencias inolvidables

Los Antiguos es una de las localidades más encantadoras de la Patagonia argentina y un destino ideal para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y experiencias diferentes.

Ubicada al noroeste de la provincia de Santa Cruz, sobre la costa del imponente lago Buenos Aires, la ciudad es conocida como la "Capital Nacional de la Cereza" y forma parte del famoso Corredor del Viento.

La localidad se encuentra a unos, capital provincial. Para llegar en auto se puede acceder principalmente por la Ruta Nacional 3 y luego conectar con la, uno de los caminos más emblemáticos de la Argentina por sus impactantes paisajes patagónicos.

Además de sus atractivos propios, Los Antiguos está cerca de otros destinos turísticos muy visitados de la región, como Perito Moreno, el Parque Patagonia y distintas áreas naturales que invitan a explorar la estepa y la cordillera patagónica.

Lagos, montañas y colores crean uno de los paisajes más impactantes de la Patagonia argentina.

Uno de los grandes tesoros del lugar es su geografía. El lago Buenos Aires, las montañas nevadas, la estepa y los colores intensos del otoño crean escenarios únicos que parecen salidos de una postal.

Durante esa estación, las plantaciones y árboles se cubren de tonos rojizos, naranjas y rosados que transforman completamente el paisaje.

La producción de frutas finas es otro sello distintivo de la localidad. Las cerezas son las protagonistas absolutas y atraen tanto a turistas como a residentes.

Además, muchas chacras productivas ofrecen recorridos guiados para conocer el trabajo de cultivo y degustar productos regionales elaborados artesanalmente.

La producción de cerezas y frutas finas es uno de los grandes emblemas turísticos y culturales de este rincón patagónico.

Los Antiguos también es un destino perfecto para realizar actividades al aire libre. Las cabalgatas, el trekking, el senderismo y el cicloturismo permiten descubrir paisajes increíbles mientras se disfruta del aire puro y la tranquilidad típica de la Patagonia.

Lasson otras de las propuestas más elegidas gracias al entorno privilegiado del lago Buenos Aires.

Además, existen miradores panorámicos desde donde se obtienen vistas espectaculares de toda la región. En ellos se pueden encontrar también rincones con asientos para hacer picnic, lo que invita a pasar un momento inolvidable.

Cabalgatas, trekking, pesca y recorridos por chacras forman parte de las experiencias más elegidas por quienes visitan la localidad.

Quienes disfrutan de la historia y la cultura también encontrarán opciones interesantes. La localidad cuenta con museos y sitios arqueológicos que permiten conocer más sobre los antiguos viajeros y pueblos originarios que habitaron la región.

Con hospedajes y restaurantes abiertos durante todo el año, Los Antiguos demuestra que siempre es un buen momento para visitarlo y disfrutar de una escapada diferente.

Su combinación de naturaleza, sabores regionales, paisajes imponentes y tranquilidad lo convierten en uno de los destinos más atractivos del sur argentino.

Entre lagos cristalinos, montañas y sabores regionales, este destino santacruceño invita a vivir una escapada diferente en plena Patagonia.



