El corredor natural donde se encuentran dos de los paisajes más impresionantes del país

La provincia de Salta alberga algunos de los paisajes más espectaculares de Argentina. Entre montañas, desiertos de altura y antiguos caminos, existen rincones "desconocidos" donde la naturaleza y la historia se combinan para ofrecer experiencias difíciles de olvidar.

Entre esos destinos sobresale un corredor natural que conecta dos regiones muy diferentes del territorio salteño. Sus escenarios cambiantes, la riqueza geológica y la presencia de sitios arqueológicos convierten el recorrido en una de las excursiones más fascinantes.

Las montañas de colores y las antiguas formaciones rocosas revelan millones de años de historia geológica en pleno corazón de los Andes.

La joya escondida de Salta que sorprende con montañas de colores y sitios arqueológicos

La Quebrada del Toro es uno de los accidentes geográficos más impresionantes de la provincia de Salta. Además, es un extenso corredor natural que conecta el Valle de Lerma con la Puna.

Gracias a su ubicación, posee desde cerros, formaciones rocosas y paisajes de altura mientras es atravesada por la Ruta Nacional 51 y por el histórico recorrido del Tren a las Nubes.

Historia, naturaleza y cultura se unen en un recorrido que permite conocer una de las maravillas menos exploradas de Salta.

El acceso comienza a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Salta, luego de atravesar Campo Quijano. Para llegar se debe tomar la Ruta Nacional 51, que asciende progresivamente desde los 1.600 metros sobre el nivel del mar hasta superar los 4.000 metros.

La zona se encuentra cerca de importantes atractivos turísticos como. También sobresalen las Ruinas de Tastil, uno de los asentamientos preincaicos más importantes de Sudamérica.

Uno de los aspectos más sorprendentes del lugar es su geografía. La quebrada forma parte de una falla geológica conocida como Lineamiento Calama-Olacapato-Toro, un enorme desgarro de la corteza terrestre que modeló el paisaje a lo largo de millones de años.

A medida que se avanza por el recorrido, las tonalidades de las montañas cambian constantemente. Entre Campo Quijano y la Estación Ingeniero Maury predominan antiguas rocas marinas verdes y grises formadas hace más de 550 millones de años, cuando esta región permanecía bajo las aguas de antiguos océanos.

Más adelante, en sectores como El Gólgota, el escenario cambia abruptamente y aparecen cerros rojizos, amarillos y ocres. Estas formaciones pertenecen a distintas eras geológicas y fueron esculpidas durante millones de años por el viento, el agua y los movimientos tectónicos.

Recorrer sitios arqueológicos, conocer comunidades locales y admirar los paisajes de altura son algunas de las experiencias más buscadas por los visitantes.

Otro atractivo destacado son las Ruinas de Tastil. Este importante sitio arqueológico permite conocer cómo vivían las comunidades prehispánicas que habitaron la región mucho antes de la llegada de los incas y los españoles.

Los visitantes también pueden acercarse a la Asociación de Emprendedores de los Cerros Turu Yaco, donde familias locales ofrecen experiencias gastronómicas, talleres artesanales y relatos sobre la historia de la zona.

En Santa Rosa de Tastil es posible recorrer el Museo de Sitio y conocer parte del Qhapaq Ñan, el antiguo sistema vial andino que se utilizaba como camino al Alto Perú.

Las Ruinas de Tastil permiten descubrir uno de los asentamientos prehispánicos más importantes del noroeste argentino.

La biodiversidad también forma parte de la experiencia. Cardones, tunas, pasacanas y pequeños cactus de colores acompañan el recorrido y aportan vida a un ambiente que, a primera vista, parece dominado exclusivamente por la piedra.

Elegir este destino significa recorrer uno de los paisajes más sorprendentes de Argentina. Su riqueza geológica, los vestigios arqueológicos, los pueblos de montaña y los espectaculares escenarios de altura convierten a la Quebrada del Toro en una escapada ideal para quienes buscan naturaleza, historia y aventura en el norte del país.