Un viaje a lo desconocido: la isla "salvaje" para desconectar de todo
A pocos minutos en lancha, este santuario ecológico ofrece senderos, avistaje de fauna y escenarios perfectos para reconectar con la naturaleza.
A veces no hace falta viajar cientos de kilómetros para sentirse lejos de todo. De hecho, en el litoral argentino, existe una isla donde el ritmo cotidiano parece desaparecer apenas comienza la travesía en lancha.
Entre senderos rodeados de vegetación, lagunas escondidas y una extraordinaria diversidad de fauna, este destino ofrece una experiencia diferente para quienes buscan descanso, aventura y contacto directo con algunos de los paisajes más auténticos del país.
Naturaleza pura y silencio absoluto: el paraíso escondido que pocos conocen
La Isla Las Damas es una reserva natural ubicada frente a la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes. Con una superficie superior a las 1.400 hectáreas, este espacio protegido se convirtió en uno de los principales atractivos ecoturísticos de la región.
Una vez en la ciudad, el acceso a la reserva se realiza exclusivamente por vía fluvial mediante embarcaciones autorizadas que parten desde la costanera local. El trayecto en lancha dura apenas unos 10 minutos.
Uno de los aspectos más llamativos del lugar es su geografía. Rodeada por las aguas del Paraná, combina bosques ribereños, lagunas interiores, humedales y sectores de selva en galería que conforman un ecosistema de enorme valor ecológico.
La biodiversidad es otro de sus grandes atractivos. En este espacio habitan más de 100 especies de aves, además de monos carayá, carpinchos, yacarés y numerosos ejemplares de fauna característica del litoral argentino.
Además, para quienes desean conocer más sobre el entorno natural, la reserva cuenta con un Centro de Interpretación Ambiental donde los visitantes pueden descubrir detalles sobre la flora, la fauna y la importancia de conservar estos ecosistemas.
Los senderos interpretativos permiten recorrer distintos sectores del área protegida acompañado por guías especializados. Durante el recorrido se observan especies vegetales nativas, aves y paisajes únicos que cambian según la época del año.
Entre los puntos más fotografiados se encuentra la Laguna de las Mujeres, un espejo de agua rodeado de vegetación que ofrece una de las postales más atractivas del lugar. También destacan los miradores naturales con vistas privilegiadas hacia el río Paraná.
La aventura continúa con propuestas como paseos en kayak, caminatas de observación, safaris fotográficos y excursiones enfocadas en el avistaje de fauna. Todas las actividades se realizan bajo supervisión de guías habilitados para garantizar la protección del ambiente.Elegir este destino significa descubrir uno de los espacios naturales más sorprendentes de Corrientes. Su cercanía con Goya, la abundancia de vida silvestre, los paisajes intactos, la tranquilidad del entorno y las experiencias de turismo sustentable convierten a la Isla Las Damas en una escapada ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y desconexión