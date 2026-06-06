Un viaje a lo desconocido: la isla "salvaje" para desconectar de todo

A veces no hace falta viajar cientos de kilómetros para sentirse lejos de todo. De hecho, en el litoral argentino, existe una isla donde el ritmo cotidiano parece desaparecer apenas comienza la travesía en lancha.

Entre senderos rodeados de vegetación, lagunas escondidas y una extraordinaria diversidad de fauna, este destino ofrece una experiencia diferente para quienes buscan descanso, aventura y contacto directo con algunos de los paisajes más auténticos del país.

Bosques, lagunas y humedales forman un ecosistema único frente a las costas de Goya.

Naturaleza pura y silencio absoluto: el paraíso escondido que pocos conocen

La Isla Las Damas es una reserva natural ubicada frente a la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes. Con una superficie superior a las 1.400 hectáreas, este espacio protegido se convirtió en uno de los principales atractivos ecoturísticos de la región.

Desde la ciudad capital se encuentra a unos. Para llegar en vehículo se puede tomar lay luego conectar con la Ruta Nacional 123.

Una vez en la ciudad, el acceso a la reserva se realiza exclusivamente por vía fluvial mediante embarcaciones autorizadas que parten desde la costanera local. El trayecto en lancha dura apenas unos 10 minutos.

Uno de los aspectos más llamativos del lugar es su geografía. Rodeada por las aguas del Paraná, combina bosques ribereños, lagunas interiores, humedales y sectores de selva en galería que conforman un ecosistema de enorme valor ecológico.

La biodiversidad es otro de sus grandes atractivos. En este espacio habitan más de 100 especies de aves, además de monos carayá, carpinchos, yacarés y numerosos ejemplares de fauna característica del litoral argentino.

Además, para quienes desean conocer más sobre el entorno natural, la reserva cuenta con un Centro de Interpretación Ambiental donde los visitantes pueden descubrir detalles sobre la flora, la fauna y la importancia de conservar estos ecosistemas.

Los recorridos guiados permiten conocer la riqueza natural de la reserva de manera segura y sustentable.

Los senderos interpretativos permiten recorrer distintos sectores del área protegida acompañado por guías especializados. Durante el recorrido se observan especies vegetales nativas, aves y paisajes únicos que cambian según la época del año.

Entre los puntos más fotografiados se encuentra la Laguna de las Mujeres, un espejo de agua rodeado de vegetación que ofrece una de las postales más atractivas del lugar. También destacan los miradores naturales con vistas privilegiadas hacia el río Paraná.

Kayak, senderismo y observación de fauna son algunas de las experiencias más buscadas por los visitantes.

La aventura continúa con propuestas como paseos en kayak, caminatas de observación, safaris fotográficos y excursiones enfocadas en el avistaje de fauna. Todas las actividades se realizan bajo supervisión de guías habilitados para garantizar la protección del ambiente.

La Isla Las Damas combina aventura, conservación y paisajes inolvidables en pleno litoral argentino.

Elegir este destino significa descubrir. Su cercanía con Goya, la abundancia de vida silvestre, los paisajes intactos, la tranquilidad del entorno y las experiencias de turismo sustentable convierten a la Isla Las Damas en unapara quienes buscan naturaleza, aventura y desconexión



