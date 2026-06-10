Aguas cálidas y diversión: la escapada perfecta para los días de frío

Cuando las temperaturas comienzan a bajar, las escapadas termales se convierten en una de las alternativas más buscadas por quienes desean descansar, relajarse y aprovechar los beneficios del agua caliente en entornos naturales.

En el sur de Corrientes existe un complejo que reúne piscinas con propiedades minerales, espacios recreativos y vistas privilegiadas al río Uruguay, ofreciendo una propuesta ideal para compartir en familia durante todo el año.

La cercanía con el río Uruguay y las amplias vistas de la costa crean un escenario natural que combina vegetación, agua y tranquilidad.

El complejo termal que transforma los días fríos en una experiencia inolvidable





Las Termas de Monte Caseros son el complejo termal más importante del sur de Corrientes. Ubicadas a orillas del río Uruguay, combinan piscinas de aguas minerales, infraestructura recreativa y amplios espacios verdes en un entorno ideal para descansar en cualquier época del año.

El predio se encuentra en la ciudad de Monte Caseros, a unos 400 kilómetros de la capital correntina. Se puede llegar principalmente por la Ruta Nacional 14, una de las vías más importantes del Litoral argentino, que conecta a la localidad con distintos puntos de la provincia y del país.

Además de su atractivo termal, el complejo forma parte del Corredor del Sur correntino junto a localidades como Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Mocoretá y Sauce. También se encuentra muy cerca de las playas del río Uruguay y de diversos espacios naturales ideales para complementar la visita.

Uno de los aspectos más destacados del lugar es el origen de sus aguas. Estas provienen del Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas subterráneas de agua dulce del planeta.

La perforación alcanza los 1.100 metros de profundidad y permite obtener aguas cristalinas que emerge a temperaturas cercanas a los 40 grados.

Las características minerales convierten a estas aguas en una propuesta muy valorada para el bienestar. Son sulfatadas, cloruradas, cálcicas y magnésicas, además de contener hierro, flúor, bromo y sodio.

Juegos acuáticos y piscinas para todas las edades garantizan jornadas completas de diversión y entretenimiento.

Entre las propiedades atribuidas a estas aguas se destacan la mejora de la circulación sanguínea, la reducción del estrés, la relajación general del organismo y el alivio de dolores articulares. También se las relaciona con procesos de recuperación física y bienestar integral.

Dentro del predio hay cuatro piscinas de diferentes características, pero sobresalen una semiolímpica, otra con isla central y sectores especialmente diseñados para adolescentes y niños pequeños.

A esto se suman juegos acuáticos, espacios deportivos, áreas de descanso, camping, vestuarios, sanitarios y otras comodidades para la familia.

El complejo ofrece áreas de descanso, vestuarios, sanitarios, estacionamiento y espacios recreativos pensados para una experiencia cómoda y segura.

Otra ventaja es que a pocos metros se encuentra el camping municipal "La Magia de un Lugar", junto a las playas de canto rodado del río Uruguay.

Esta combinación permite disfrutar tanto de actividades recreativas como de momentos de tranquilidad en contacto con la naturaleza típica del Litoral.

Entre naturaleza, bienestar y entretenimiento, este parque termal se consolida como una de las mejores opciones para disfrutar del sur correntino.

Elegir este destino significa acceder a aguas termales de calidad, amplios servicios, paisajes ribereños, actividades familiares y un entorno que invita a relajarse.

Durante el invierno, cuando las temperaturas descienden, sus piscinas templadas se convierten en una alternativa ideal para quienes buscan bienestar, entretenimiento y descanso en un mismo lugar.