La ruta gastronómica donde se producen las aceitunas más finas y ricas del país

La gastronomía se convirtió en uno de los principales motivos para viajar. Cada vez más turistas eligen destinos donde, además de disfrutar de paisajes y actividades al aire libre, pueden conocer comidas regionales y tradiciones centenarias.

En el corazón de Córdoba existe una propuesta que reúne todos esos ingredientes. Se trata de un circuito turístico que atraviesa fincas productivas, pueblos serranos y escenarios naturales únicos, ofreciendo una experiencia ideal para quienes buscan descubrir sabores auténticos.

Degustaciones, recorridos guiados, talleres culinarios y senderismo forman parte de las propuestas para toda la familia.

Entre sierras y sabores: el recorrido que conquista a los amantes del oliva

El Camino del Olivo es una de las propuestas de agroturismo más novedosas de Córdoba. Esta ruta turística y gastronómica atraviesa distintos puntos del noroeste provincial y el valle de Traslasierra.

Conectando establecimientos productivos donde los visitantes pueden conocer de cerca la historia, el cultivo y la elaboración de algunos de los aceites de oliva y aceitunas de mesa más reconocidos del país, se presenta como una opción distinta de turismo.

Las sierras, los valles y los extensos olivares conforman uno de los paisajes rurales más atractivos de Córdoba.

Desde la ciudad de Córdoba, el recorrido comienza a unos 150 kilómetros de distancia, en Cruz del Eje. Para llegar se puede tomar la Ruta Nacional 38, uno de los principales corredores turísticos del norte provincial.

A medida que el trayecto avanza hacia Traslasierra, el circuito continúa por caminos provinciales que conectan localidades como Villa Las Rosas, Las Tapias, Luyaba y La Paz.

Uno de los principales atractivos de esta propuesta es que recorre cerca de 170 kilómetros a través de escenarios serranos donde la producción agrícola se integra con el entorno natural.

Los paisajes combinan cerros, valles, caminos rurales y extensas plantaciones que transforman cada tramo del viaje en una experiencia visual única.

El recorrido invita a descubrir la esencia del interior cordobés a través de sus sabores, tradiciones y paisajes serranos.

La ruta está compuesta por 13 establecimientos productivos que abren sus puertas al turismo. Allí, los visitantes pueden recorrer los olivares, conocer los distintos procesos de cultivo y elaboración, además de descubrir cómo se obtienen los aceites de oliva extra virgen que distinguen a la región.

Durante las visitas guiadas, los productores explican cada etapa del proceso, desde la cosecha hasta el prensado y embotellado. Además, muchas fincas organizan degustaciones que permiten apreciar las cualidades de los productos elaborados en la región.

Cada establecimiento permite conocer de cerca el trabajo de los productores y la historia detrás de cada elaboración.

La experiencia se complementa con talleres gastronómicos, mercados de productores regionales y propuestas de senderismo que permiten disfrutar plenamente del entorno natural.

Esta combinación convierte al Camino del Olivo en mucho más que una visita productiva: es una invitación a descubrir la identidad cultural, agrícola y paisajística de una de las regiones más auténticas de Córdoba.

Degustaciones, recorridos guiados, talleres culinarios y senderismo forman parte de las propuestas para toda la familia.

La historia del cultivo del olivo en Córdoba se remonta a la época colonial, cuando las primeras variedades llegaron desde Europa. Con el paso de los siglos, la actividad se consolidó como una de las más representativas de la zona, dando origen a producciones de alta calidad reconocidas en todo el país.

Por último, este recorrido ofrece una oportunidad ideal para quienes buscan escapadas diferentes, donde la gastronomía, la naturaleza y las tradiciones locales se unen en una experiencia capaz de sorprender durante todo el año.