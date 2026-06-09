La ruta gastronómica donde se producen las aceitunas más finas y ricas del país
Un circuito turístico de 170 kilómetros invita a recorrer fincas productivas, participar de degustaciones y descubrir algunos de los paisajes más encantadores del interior de país.
La gastronomía se convirtió en uno de los principales motivos para viajar. Cada vez más turistas eligen destinos donde, además de disfrutar de paisajes y actividades al aire libre, pueden conocer comidas regionales y tradiciones centenarias.
En el corazón de Córdoba existe una propuesta que reúne todos esos ingredientes. Se trata de un circuito turístico que atraviesa fincas productivas, pueblos serranos y escenarios naturales únicos, ofreciendo una experiencia ideal para quienes buscan descubrir sabores auténticos.
Entre sierras y sabores: el recorrido que conquista a los amantes del oliva
El Camino del Olivo es una de las propuestas de agroturismo más novedosas de Córdoba. Esta ruta turística y gastronómica atraviesa distintos puntos del noroeste provincial y el valle de Traslasierra.
Conectando establecimientos productivos donde los visitantes pueden conocer de cerca la historia, el cultivo y la elaboración de algunos de los aceites de oliva y aceitunas de mesa más reconocidos del país, se presenta como una opción distinta de turismo.
Desde la ciudad de Córdoba, el recorrido comienza a unos 150 kilómetros de distancia, en Cruz del Eje. Para llegar se puede tomar la Ruta Nacional 38, uno de los principales corredores turísticos del norte provincial.
A medida que el trayecto avanza hacia Traslasierra, el circuito continúa por caminos provinciales que conectan localidades como Villa Las Rosas, Las Tapias, Luyaba y La Paz.
Uno de los principales atractivos de esta propuesta es que recorre cerca de 170 kilómetros a través de escenarios serranos donde la producción agrícola se integra con el entorno natural.
Los paisajes combinan cerros, valles, caminos rurales y extensas plantaciones que transforman cada tramo del viaje en una experiencia visual única.
La ruta está compuesta por 13 establecimientos productivos que abren sus puertas al turismo. Allí, los visitantes pueden recorrer los olivares, conocer los distintos procesos de cultivo y elaboración, además de descubrir cómo se obtienen los aceites de oliva extra virgen que distinguen a la región.
Durante las visitas guiadas, los productores explican cada etapa del proceso, desde la cosecha hasta el prensado y embotellado. Además, muchas fincas organizan degustaciones que permiten apreciar las cualidades de los productos elaborados en la región.
La experiencia se complementa con talleres gastronómicos, mercados de productores regionales y propuestas de senderismo que permiten disfrutar plenamente del entorno natural.
Esta combinación convierte al Camino del Olivo en mucho más que una visita productiva: es una invitación a descubrir la identidad cultural, agrícola y paisajística de una de las regiones más auténticas de Córdoba.
La historia del cultivo del olivo en Córdoba se remonta a la época colonial, cuando las primeras variedades llegaron desde Europa. Con el paso de los siglos, la actividad se consolidó como una de las más representativas de la zona, dando origen a producciones de alta calidad reconocidas en todo el país.
Por último, este recorrido ofrece una oportunidad ideal para quienes buscan escapadas diferentes, donde la gastronomía, la naturaleza y las tradiciones locales se unen en una experiencia capaz de sorprender durante todo el año.