En lo alto de la cordillera: el parque de nieve ideal para disfrutar en familia durante el invierno

Cuando llega el invierno, Mendoza despliega algunos de los paisajes más espectaculares del país. Entre cumbres nevadas, rutas panorámicas y destinos de altura, la provincia se transforma en un escenario ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y vivir experiencias diferentes en familia.

A pocos kilómetros de los principales atractivos de la cordillera de Los Andes, existe un lugar alucinante que combina diversión en la nieve, propuestas gastronómicas, excursiones y vistas únicas.

Trineos, patinaje, caminatas y excursiones convierten a la localidad en una opción ideal para toda la familia.

El lugar soñado para jugar con la nieve, probar platos regionales y admirar la cordillera





Los Penitentes es una localidad de montaña y uno de los centros turísticos más reconocidos del oeste argentino, dado que se encuentra en la provincia de Mendoza y sobre la cordillera de los Andes.

Situada a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, el pareaje es famoso por sus propuestas invernales, los paisajes imponentes y la cercanía con algunas de las maravillas naturales más importantes del país.

La inmensidad de la cordillera y los picos nevados crean uno de los paisajes más impactantes de Mendoza.

El destino está ubicado a unos. Se accede principalmente por la, el corredor internacional que conecta Argentina con Chile, y el recorrido ofrece vistas espectaculares de la cordillera.

Además, se encuentra muy cerca de atractivos emblemáticos como Puente del Inca, el Parque Provincial Aconcagua y la localidad de Las Cuevas. Esta ubicación estratégica permite combinar distintas excursiones en una misma jornada.

Uno de sus mayores atractivos es el entorno natural. Rodeado por algunos de los picos más elevados de América, ofrece panorámicas privilegiadas de la cordillera y una geografía dominada por montañas, valles y formaciones rocosas que cambian de color según la luz del día.

Durante el invierno, el lugar se convierte en uno de los puntos favoritos para quienes desean tener un primer contacto con la nieve. Las pistas recreativas permiten deslizarse en trineos, practicar culipatín y disfrutar actividades aptas para toda la familia.

Naturaleza, aventura y servicios turísticos se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable en la Alta Montaña mendocina.

También cuenta con sectores destinados a quienes quieren iniciarse en deportes de invierno. Las clases para principiantes permiten aprender las bases del esquí y el snowboard en un entorno seguro y supervisado.

Las opciones recreativas se complementan con senderismo utilizando raquetas de nieve, paseos en camiones 4x4 y recorridos por distintos sectores de la montaña. Para los más aventureros, el ascenso al Cerro Penitentes representa una experiencia inolvidable con vistas únicas del Aconcagua.

Cada turista puede adaptar su visita a los gustos y sentido de aventura.

Otro de los aspectos más valorados es la infraestructura turística. El complejo dispone de refugios, patio de comidas en domos, parque gastronómico y espacios de descanso que permiten disfrutar de una jornada completa sin importar las condiciones climáticas.

Por ultimo, vale la pena mencionar que su nombre proviene de curiosas estructuras de roca y hielo que recuerdan a monjes en actitud de oración. Estas formaciones inspiraron la denominación que hoy identifica a este histórico enclave de la alta montaña.

Los hielos formaron una postal perfecta y diferente.

Elegir este destino significa descubrir una de las postales más impresionantes de Mendoza. Su combinación de paisajes andinos, actividades para todas las edades, servicios turísticos y cercanía con los grandes íconos de la cordillera lo convierten en una escapada ideal para quienes buscan aventura, naturaleza y momentos inolvidables en plena montaña.