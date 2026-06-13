Una cascada secreta que "rompe" la llanura y sorprende con majestuosas sierras

Cuando se piensa en Santiago del Estero, suelen aparecer imágenes vinculadas a las Termas de Río Hondo y paisajes característicos del norte argentino.

Sin embargo, la provincia también guarda escenarios naturales capaces de sorprender incluso a los viajeros más experimentados porque combina cursos de agua desconocidos, senderos serranos, formaciones rocosas y una biodiversidad única.

En el extremo sur santiagueño, una cascada secreta que se presenta como la escapada ideal para quienes buscan aventura, tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

Senderismo, baños en ollas naturales y observación de fauna son algunas de las experiencias más buscadas por los visitantes.

El secreto mejor guardado de Santiago del Estero: una cascada cristalina y rodeada de sierras

La Cascada del Cóndor Huasi es uno de los atractivos naturales más sorprendentes y menos explorados de la provincia de Santiago del Estero.

Ubicada en el sur de dicho territorio, dentro de las Sierras de Ambargasta, esta caída de agua se destaca por ofrecer un paisaje completamente diferente al que tradicionalmente se asocia a la llanura.

Los paredones rocosos y la vegetación nativa crean un paisaje inesperado en el sur santiagueño.

El paraje se encuentra a unos 210 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero y a 42 kilómetros de Villa Ojo de Agua. Para llegar, es necesario recorrer la Ruta Nacional 9 hasta el sur provincial y luego continuar por caminos rurales que conducen hacia la zona serrana donde se ubica este atractivo natural.

Su ubicación privilegiada la sitúa cerca del límite con la provincia de Córdoba. En sus alrededores también se encuentran pequeños parajes como Amiman, Barrancas y Lomitas Blancas, que forman parte de un paisaje rural poco alterado por la actividad humana.

Uno de los aspectos más llamativos del lugar es su geografía. Rodeada por las Sierras de Ambargasta, la cascada aparece entre altos paredones rocosos y extensos sectores de bosque nativo que generan un escenario de enorme valor paisajístico.

El agua desciende formando pequeñas caídas y cursos cristalinos que alimentan ollas naturales. Durante los meses más cálidos, estos espejos de agua se convierten en el principal atractivo para quienes buscan refrescarse en plena naturaleza.

Naturaleza, aventura e historia se combinan en uno de los secretos mejor conservados de Santiago del Estero.

La experiencia comienza incluso antes de llegar al salto de agua. El acceso requiere recorrer senderos serranos de dificultad moderada que permiten descubrir distintos rincones del paisaje.

De hecho,. El área resulta ideal para el avistaje de aves y fauna silvestre, mientras que los miradores naturales ofrecen excelentes oportunidades para la fotografía de paisajes.

Quienes visitan el lugar suelen destacar la tranquilidad y el carácter virgen del entorno. A diferencia de otros destinos turísticos más concurridos, aquí predominan el silencio, la naturaleza intacta y la sensación de descubrimiento permanente.

La joya escondida de Santiago del Estero que desafía el paisaje tradicional de la provincia.

Además de su riqueza natural, el entorno posee un importante valor histórico y cultural. En distintos sectores pueden observarse morteros indígenas tallados en piedra, antiguas pircas y pinturas rupestres que testimonian la presencia de comunidades originarias desde tiempos remotos.

Elegir esta escapada significa conocer una faceta poco difundida de Santiago del Estero. Entre senderos, historia, bosques y aguas transparentes, este rincón serrano demuestra que la provincia guarda tesoros naturales capaces de sorprender a cualquier viajero.