Un secreto bien guardado para viajar sin apuro: un pueblito de cuento para disfrutar en familia

Hay lugares que parecen salidos de un cuento, donde la naturaleza y la calma se combinan para ofrecer una experiencia distinta. Entre sierras suaves y un lago imponente, este rincón cordobés se presenta como una escapada perfecta.

Ideal para quienes buscan desconectar de la rutina, propone días de descanso, aire puro y paisajes que invitan a quedarse un poco más de lo planeado.

Relieve ondulado, vegetación serrana y agua calma definen un paisaje que invita a bajar el ritmo.

Un rincón mágico para desconectar en plena naturaleza

es una localidad turística que combina naturaleza, tranquilidad y paisajes serranos únicos. Ubicada en la provincia de, forma parte del reconocido Valle de Calamuchita y se destaca por su cercanía con el lago, ritmo pausado y perfil ideal para quienes buscan desconectar.

Se encuentra a aproximadamente 115 kilómetros de la ciudad capital, lo que la convierte en una escapada accesible para fines de semana largos o viajes cortos.

Para llegar, el camino más habitual es tomar la Ruta Provincial 5, que atraviesa paisajes serranos de gran belleza, con curvas suaves, vistas panorámicas y múltiples paradas escénicas. También se puede acceder mediante combinaciones con la Ruta Nacional 36.

Su ubicación estratégica permite complementarla con otros destinos turísticos muy visitados de la región, como Villa General Belgrano: famosa por su impronta centroeuropea; Santa Rosa de Calamuchita: con su movida comercial y cultural; y el Embalse de Río Tercero, uno de los espejos de agua más importantes de la provincia.

La geografía es uno de sus grandes atractivos. Se caracteriza por un entorno de sierras bajas, vegetación autóctona y amplias costas sobre el lago, que generan un paisaje abierto, luminoso y sereno.

El relieve suave facilita el acceso a miradores naturales y senderos, permitiendo recorrer la zona sin grandes exigencias físicas y con vistas abiertas en casi todo el trayecto. A lo largo de estos caminos, es posible descubrir rincones tranquilos.

Aventura suave o descanso absoluto: cada visitante encuentra su propio plan al aire libre.

Entre las principales actividades se destacan los deportes náuticos como kayak, windsurf y paseos en lancha, además de la pesca deportiva.

También hay circuitos para trekking y ciclismo, caminatas costeras, picnic en balnearios y propuestas ideales para disfrutar en familia o en pareja, siempre en contacto directo con el entorno natural.

Pese a la presencia del lago, el destino puede visitarse durante todo el año. En verano es ideal para refrescarse y realizar actividades acuáticas. En otoño y primavera, el clima templado y la menor afluencia de visitantes permiten disfrutar de caminatas y una estadia con mates y rica comida.

Atardeceres dorados que pintan el lago y convierten cada despedida en una promesa de regreso.

El crecimiento de la localidad estuvo estrechamente vinculado a la construcción del embalse y al desarrollo turístico del valle. Con el paso del tiempo, se consolidó como un destino tranquilo, menos masivo que otros puntos cercanos, pero con una identidad propia basada en el descanso, la naturaleza y la hospitalidad.

La gastronomía refleja el espíritu serrano: platos abundantes, sabores caseros y productos regionales. Restaurantes, parrillas y pequeñas casas de comida ofrecen desde asados tradicionales hasta opciones más modernas, siempre con vistas privilegiadas o entornos naturales que acompañan la experiencia.

En cuanto al alojamiento, hay una amplia variedad de opciones que van desde cabañas completamente equipadas hasta hosterías y complejos turísticos. Muchas de estas propuestas están ubicadas cerca del lago o en zonas elevadas, lo que permite disfrutar de vistas panorámicas y mayor conexión con el paisaje.

Aventura suave o descanso absoluto: cada visitante encuentra su propio plan al aire libre.



