Parece de otro planeta: un pozo de aguas turquesas que impacta por su misterio

Hay lugares que parecen sacados de otro mundo, donde la naturaleza sorprende con formas inesperadas y escenarios difíciles de explicar a simple vista.

En este caso, el fenómeno combina una formación geológica poco común con relatos que se transmiten desde hace generaciones, convirtiéndolo en un punto ideal para quienes buscan una escapada distinta y cargada de historia.

Un rincón del sur mendocino que sorprende por su origen y entorno.

Un tesoro natural en Mendoza que impacta por su forma y color

El Pozo de las Ánimas es una formación natural ubicada en la provincia de Mendoza, en el departamento Malargüe. Se trata de dos enormes depresiones del terreno conocidas como dolinas, que albergan espejos de agua y constituyen uno de los paisajes más llamativos del sur provincial.

Desde la ciudad capital, el recorrido es de aproximadamente 330 kilómetros. Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur y luego conectar con la Ruta Provincial 222, que conduce directamente hacia la zona donde se encuentra este atractivo natural.

El lugar está próximo a otros destinos turísticos destacados como Las Leñas y Los Molles, lo que permite combinar la visita con otras actividades en la región. Además, Malargüe ofrece múltiples propuestas vinculadas a la naturaleza y la aventura.

La geografía del sitio es lo que más impacta: dos grandes cavidades separadas por una delgada pared natural, con dimensiones que rondan los 270 y 300 metros de diámetro y profundidades que superan los 80 metros.

Dos enormes cavidades naturales conforman uno de los paisajes más impactantes de Mendoza. (Img. @gusariase)

En su interior, el agua adquiere tonalidades verdosas y turquesas que cambian con la luz del día, generando un contraste visual único con las paredes de roca. Este efecto, sumado a la profundidad del lugar, crea una imagen imponente que parece salida de otro mundo.

Otro de los aspectos que distingue al lugar es el constante viento que sopla en la zona. Este fenómeno genera un sonido particular que alimenta leyendas locales, donde se habla de lamentos o voces, lo que le da un aura misteriosa al entorno.

Caminatas, fotografía y contemplación en un entorno natural único.

El origen de estas formaciones se remonta a procesos geológicos vinculados a la disolución de rocas como el yeso por acción de aguas subterráneas. Con el tiempo, las cavernas internas colapsaron, dando lugar a estas enormes depresiones visibles en la superficie.

Además de su valor natural, el sitio también tiene una fuerte carga cultural. En lengua mapuche, era conocido como "Trolope-Co", que significa "agua del gritadero", en referencia a las historias transmitidas por generaciones.

Un sitio donde la geología y las leyendas locales se combinan.

El lugar es de acceso libre y gratuito, y puede recorrerse en pocas horas. Cuenta con señalización que explica su formación, lo que lo convierte también en una experiencia educativa.

En cuanto a actividades, se pueden realizar caminatas, contemplación del paisaje y fotografía. Es un sitio ideal para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.

Elegir este destino implica descubrir un fenómeno natural poco común, con historia, leyenda y un entorno que invita a detenerse y admirar.



