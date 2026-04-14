Una postal alucinante donde el cielo parece infinito y las montañas sorprenden a cada paso

En el norte argentino existen escenarios que desafían la imaginación, donde la naturaleza despliega su versión más extrema y sorprendente para todos.

Entre caminos de altura y paisajes que cambian con el clima, este destino se revela como una experiencia única para quienes buscan descubrir rincones diferentes y poco explorados.

Una inmensa planicie blanca rodeada de montañas que define uno de los paisajes más impactantes del país.

Una postal alucinante entre sal, cielo y montañas

El Salar de Pocitos es un extenso campo salino ubicado en la provincia de Salta, dentro de la región de la Puna. Este paisaje imponente se caracteriza por su inmensidad, su altura y su entorno natural extremo.

Se encuentra a unos 170 kilómetros de la ciudad capital, y se accede principalmente por la Ruta Nacional 51 hasta San Antonio de los Cobres, para luego continuar por la Ruta Provincial 27 en dirección a Tolar Grande.

Su ubicación lo sitúa cerca de otros atractivos destacados como San Antonio de los Cobres, la Puna salteña y diversos circuitos de altura que forman parte de las rutas escénicas del norte.

La geografía se destaca por su planicie blanca que se extiende por unos 60 kilómetros de largo, rodeada por montañas como el imponente Cerro Macón, que supera los 5.600 metros de altura.

Recorridos escénicos, fotografía y contemplación convierten cada visita en una experiencia inolvidable.

A más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, el entorno presenta condiciones extremas, con aire seco, amplitud térmica y una sensación de aislamiento total.

Uno de sus mayores atractivos es el fenómeno natural que ocurre en época de lluvias, cuando se forma un lago de tonos celestes que transforma completamente el paisaje.

Un entorno extremo donde el silencio, la altura y la inmensidad crean una atmósfera única.

El área también tiene actividad minera y un pequeño asentamiento cercano, además de infraestructura ferroviaria vinculada al histórico ramal del Belgrano.

Para los viajeros, el lugar ofrece experiencias únicas como fotografía de paisajes, recorridos escénicos y contemplación del cielo, especialmente por la cercanía de un centro de observación astronómica en la zona.

Su carácter remoto y belleza lo convierten en una parada obligada para quienes recorren la Puna, especialmente en travesías hacia destinos de altura.

Una inmensa planicie blanca rodeada de montañas que define uno de los paisajes más impactantes del país.

Lejos del ritmo cotidiano, este destino propone una experiencia distinta, donde la inmensidad, el silencio y la altura se combinan para crear un paisaje difícil de olvidar.

Ya sea como parte de una travesía por la Puna o como una escapada en sí misma, este rincón demuestra que todavía existen lugares capaces de sorprender por su autenticidad, su belleza extrema y esa sensación única de estar en otro mundo.