Parece una escena de ficción: el desierto escondido que impacta con su pasado milenario

Hay lugares que parecen salidos de una película, pero existen en la vida real. En Mendoza, lejos de los circuitos tradicionales, se esconde un escenario natural que sorprende por su apariencia y atmósfera.

Quienes buscan una escapada distinta encuentran aquí una propuesta ideal: paisajes poco intervenidos, historia geológica visible y la posibilidad de perderse entre formas que cuentan millones de años.

Lugar ideal para quienes buscan desconectar.

Escapada distinta: un paisaje que parece de otro mundo y guarda historias ocultas

El Desierto de Huayquerías es uno de los escenarios naturales más sorprendentes del oeste argentino. Este territorio, con más de 450 millones de años de antigüedad, se caracteriza por sus formaciones geológicas únicas, moldeadas por procesos de erosión que dieron lugar a un paisaje tan particular como impactante.

Se ubica a unos 120 kilómetros de la ciudad capital. Para llegar, hay que tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur y luego conectar con caminos provinciales que conducen al área. El tramo final suele requerir precaución, por lo que muchos visitantes optan por excursiones organizadas o vehículos adecuados.

Relieves erosionados, cañones profundos y tonalidades intensas definen un terreno tan antiguo como sorprendente.

En sus alrededores aparecen destinos muy valorados como Tunuyán, San Carlos y todo el Valle de Uco, reconocido por sus bodegas y propuestas turísticas. Esta cercanía permite combinar la visita con experiencias gastronómicas, enoturismo y otros atractivos de la región.

Lo que más se destaca es su geografía: extensos cañadones, paredes erosionadas, médanos y formaciones caprichosas que parecen esculturas naturales. Los colores varían entre ocres, rojizos y amarillos, generando un contraste visual impactante en cada momento del día.

Caminatas, exploración y fotografía son las claves para disfrutar un entorno que cambia con cada paso.

Otro de sus grandes atractivos es la posibilidad de recorrerlo de distintas maneras. Hay senderos para caminatas, circuitos para bicicleta y también opciones para explorar a caballo, lo que permite vivir el paisaje desde diferentes perspectivas.

Además, es un sitio que conserva una fuerte impronta natural. La baja intervención humana y la escasa infraestructura turística lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan desconectar y disfrutar del silencio.

Un destino que combina aventura, silencio y paisajes que invitan a quedarse contemplando.

El valor geológico del área también es clave. Las capas visibles permiten entender procesos que ocurrieron hace millones de años, convirtiéndolo en un punto de interés tanto para especialistas como para viajeros curiosos.

De hecho, este territorio fue escenario de antiguos asentamientos y rutas de circulación, lo que le otorga un significado histórico que trasciende el paisaje. Hoy, esa herencia se refleja en relatos locales, prácticas vinculadas al campo y un vínculo profundo entre el entorno y la identidad de quienes lo habitan.

Cuando cae el sol, el paisaje se transforma en un espectáculo de sombras y colores inolvidables.

Si querés aprovechar la jornada al máximo, el lugar ofrece espacios equipados con mesas, sillas y churrasqueras, ideales para organizar un asado al aire libre y compartir un momento distinto en medio de un entorno natural único.

Lejos del ruido y de los circuitos tradicionales, este destino propone una experiencia distinta, donde el tiempo parece detenerse y cada rincón invita a descubrir algo nuevo.

Ideal para quienes buscan aventura, tranquilidad y paisajes fuera de lo común, es una escapada que deja huella y dan ganas de repetir.