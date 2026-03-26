No te lo pierdas: un rincón escondido donde cada día se transforma en una aventura

Lejos de los destinos más conocidos, existen lugares que sorprenden por su simpleza y por todo lo que tienen para ofrecer sin grandes multitudes.

Con paisajes serranos y propuestas al aire libre, estos lugares "secretos" se convierten en opciones cada vez más elegidas para escapadas cortas de fin de semana largo.

Dentro de la variedad, hay un rincón que aparece como una alternativa ideal para quienes buscan combinar descanso con actividades en plena naturaleza, en un entorno poco intervenido.

Las sierras y el río crean un paisaje natural ideal para desconectar.

Un lugar ideal para quienes buscan aventura, aire libre y tranquilidad

Villa Quillinzo es una pequeña localidad turística ubicada en la provincia de Córdoba, dentro del Valle de Calamuchita. Se caracteriza por su entorno natural, su tranquilidad y su cercanía con ríos y paisajes serranos.

Se encuentra a unos 120 kilómetros de la ciudad capital. Para llegar, se puede tomar la Ruta Provincial 5 hasta la zona de Calamuchita y luego acceder por caminos locales que conducen directamente al destino.

En sus alrededores se destacan localidades turísticas como Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano y Embalse, lo que permite combinar la visita con otros puntos de interés de la región.

El paisaje está dominado por sierras, vegetación autóctona y cursos de agua cristalina, generando un entorno ideal para disfrutar del aire libre. La combinación de altura suave, árboles nativos y el sonido constante del agua crea una atmósfera natural que invita a bajar el ritmo y conectarse con el entorno.

Uno de sus principales atractivos es el río Quillinzo, que ofrece playas naturales y sectores ideales para el descanso y el contacto con la naturaleza. Además, permiten disfrutar tanto de jornadas de relax como de actividades recreativas en un entorno seguro y poco intervenido.

De hecho, el destino se destaca por su perfil tranquilo, con baja masividad y una propuesta orientada a quienes buscan desconectarse. A diferencia de otros puntos turísticos más concurridos, aquí predomina el silencio, la calma y la posibilidad de disfrutar sin apuro.

Trekking, pesca y días de río forman parte de la experiencia.

Las actividades incluyen caminatas, trekking, pesca y jornadas de relax junto al río. También es un lugar ideal para quienes disfrutan de explorar senderos naturales o simplemente pasar el día al aire libre en contacto directo con el paisaje.

Además, es un lugar elegido por quienes disfrutan de la fotografía y el paisaje, gracias a sus vistas abiertas y su entorno natural. Los cambios de luz durante el día y los atardeceres serranos ofrecen escenarios ideales para capturar imágenes únicas.

Un destino pensado para disfrutar sin apuro y en contacto con la naturaleza.



La infraestructura turística es sencilla, pero suficiente para una estadía cómoda, con alojamientos y servicios básicos. Esto permite mantener el equilibrio entre comodidad y naturaleza, sin alterar la esencia tranquila del lugar.

Elegir este destino es apostar por una experiencia auténtica en contacto con el ambiente, lejos del turismo masivo y con opciones para disfrutar a tu ritmo. Es ideal tanto para escapadas cortas como para quienes buscan unos días de descanso en un entorno simple, pero lleno de encanto.