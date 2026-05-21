El rincón escondido que guarda la bodega más antigua de Argentina

En los Valles Calchaquíes existe un rincón rodeado de montañas y viñedos que sorprende por su historia, paisajes y tranquilidad, ya que está alejado de los grandes centros turísticos.

Con bodegas históricas, vinos de altura y un entorno natural impactante, el destino ofrece una experiencia distinta donde se mezclan naturaleza, cultura y gastronomía regional.

Las montañas rojizas y los viñedos de altura crean uno de los paisajes más impactantes de los Valles Calchaquíes.

El paraíso secreto que enamora con sus viñedos





Colomé es un pequeño y remoto pueblo ubicado en los Valles Calchaquíes, dentro de la provincia de Salta y rodeado de montañas y paisajes áridos de enorme belleza.

La localidad se encuentra a unos. Para llegar, el recorrido más habitual incluye la Ruta Nacional 68 hasta Cafayate y luego la. Desde la localidad de Molinos, se ubica a aproximadamente 20 kilómetros.

Además, el destino se encuentra cerca de otros puntos turísticos muy visitados como Cafayate, Cachi y distintos pueblos históricos de los Valles Calchaquíes. Esto permite combinar rutas del vino, turismo cultural y recorridos panorámicos en una misma escapada.

La geografía es uno de los grandes atractivos del lugar. Las montañas rojizas, las quebradas y los extensos paisajes de altura generan escenarios impactantes donde el cielo parece unirse con la tierra.

Además, se pueden encontrar diferentes viñedos a unos 1.700 y 3.100 metros sobre el nivel del mar, posicionándose entre los más altos del planeta.

De hecho, uno de los mayores orgullos es el histórico viñedo con más de 190 años de antigüedad. Allí se producen variedades ancestrales de Malbec y Cabernet Sauvignon que forman parte de algunos de los vinos más reconocidos del norte argentino.

Los caminos de altura y el entorno natural convierten al recorrido en una experiencia inolvidable para amantes del turismo paisajístico.

El turismo enológico es el principal motor de la región. Los visitantes pueden recorrer bodegas, degustar vinos de altura y conocer de cerca los procesos de producción que caracterizan a este terroir extremo de los Valles Calchaquíes.

Otro de los atractivos más sorprendentes es el Museo James Turrell, un espacio único en el mundo dedicado exclusivamente a las obras de luz y espacio del reconocido artista estadounidense.

Entre vinos históricos, arte contemporáneo y paisajes extremos, este destino salteño sorprende como una de las joyas ocultas del norte argentino.

La tranquilidad también es parte esencial de la experiencia. El silencio de las montañas, el aire puro y la inmensidad del paisaje convierten al destino en un lugar

Gracias a la combinación de vinos, historia, arte y paisajes extremos, Colomé se consolidó como uno de los rincones más exclusivos y sorprendentes de Salta.

Las montañas rojizas y los viñedos de altura crean uno de los paisajes más impactantes de los Valles Calchaquíes.





