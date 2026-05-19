Hornos de barro, carne cortada a cuchillo y recetas históricas: así es el circuito gastronómico que conquista a todos

La gastronomía argentina tiene sabores emblemáticos que logran representar la identidad de cada región. Y en el norte del país existe una preparación que se transformó en un verdadero símbolo cultural.

Entre hornos de barro, recetas familiares y peñas folklóricas, la Ruta de las Empanadas invita a descubrir uno de los platos más famosos y queridos de la nación.

Además de deleitarse con sabores tradicionales, quienes realizan esta experiencia pueden sumergirse en costumbres locales, paisajes únicos y espacios históricos donde la comida se mezcla con la música y la hospitalidad típica salteña.

La salsa llajua y el clásico ritual para comer empanadas son parte fundamental de la tradición local.

La Ruta de la Empanada es uno de los circuitos gastronómicos más representativos de la provincia de Salta. Impulsada como una propuesta turística y cultural, esta experiencia invita a recorrer distintos rincones de la capital y sus alrededores.

De esta manera, se invita a descubrir el auténtico sabor de una de las comidas más emblemáticas del país y rinde homenaje a la historia de este bocadito pequeño, jugoso y relleno de carne cortada a cuchillo.

Jugosas y con una textura deliciosa.

La estrella absoluta del recorrido son las empanadas salteñas, las cuales se caracterizan por ser pequeñas, de apenas dos o tres bocados, pero con un relleno extremadamente jugoso. Muchas de ellas son cocinadas en horno de barro o fritas en grasa de pella, una técnica típica que potencia aún más su sabor.

Además del gusto, existe todo un ritual alrededor de cómo comerlas. Los locales suelen recomendar degustarlas inclinados hacia adelante y con las piernas abiertas para evitar que el jugo manche la ropa.

También es habitual acompañarlas con salsa llajua, una preparación picante elaborada con tomate rallado y ají locoto que se agrega después del primer bocado.

Una salsa picante, pero con mucho sabor.

Vale destacar que, cada 4 de abril, se celebra el Día de la Empanada Salteña, una fecha especial donde se realizan concursos y encuentros gastronómicos con representantes de distintos municipios que compiten amistosamente para elegir la mejor preparación.

Otro de los grandes atractivos del circuito son las peñas folklóricas y los espacios culturales. Allí, turistas y residentes disfrutan de guitarreadas, danzas típicas y comidas regionales en un ambiente festivo y familiar.

Por ello, quienes realizan este recorrido no solo descubren sabores únicos, sino también parte de la identidad salteña, una de las más atractivas del país.

Entre hornos de barro, recetas familiares y peñas folklóricas, este recorrido invita a descubrir uno de los platos más famosos de Salta.

Por otro lado, uno de los aspectos más impactantes es su geografía. Cada comida ofrece montañas, cerros coloridos y valles que la convierten en una experiencia visual única.

Además, quienes visitan este paseo culinario también pueden aprovechar la cercanía con otros destinos turísticos de Salta como Cafayate, Cachi o la famosa Quebrada de San Lorenzo.

Los paisajes montañosos y los valles del norte argentino acompañan uno de los recorridos gastronómicos más famosos de Salta.





