Misterio en las alturas: la ciudad "fantasma" que desafía al paso del tiempo

A pocos kilómetros de la capital mendocina, la precordillera esconde historias poco conocidas que combinan aventura, paisajes extremos y vestigios de otra época.

En este escenario, un antiguo enclave minero se transforma en una escapada ideal para quienes buscan algo diferente: un viaje entre montañas, historia y experiencias que sorprenden en cada paso.

Aventura, trekking y travesías se combinan en un entorno perfecto para explorar sin límites.

Aventura en la montaña: el pueblo abandonado que pocos conocen

Las son uno de los sitios históricos más impactantes de la provincia de Mendoza. Ubicadas en plena precordillera, a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, conforman un antiguo asentamiento minero que combina ruinas, túneles y paisajes imponentes que invitan a viajar al pasado.

El destino se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad capital. Para llegar, se toma la Ruta Nacional 40 y luego el camino que asciende hacia Villavicencio, famoso por sus caracoles y precipicios, hasta conectar con el valle de Uspallata. El recorrido en sí mismo es parte de la experiencia.

En sus alrededores se destacan atractivos turísticos como la Reserva Natural Villavicencio, el valle de Uspallata y el Parque Provincial Aconcagua, donde se encuentra el Cerro Aconcagua, el más alto de América.

El entorno está dominado por un paisaje árido de altura, con montañas, quebradas profundas y vistas abiertas de la cordillera frontal. A unos 3.000 msnm se ubica la Cruz de Paramillos, un punto panorámico privilegiado desde donde se obtienen vistas impactantes del Aconcagua.

Entre ruinas y caminos de montaña, el pasado minero sigue presente en cada rincón.

La historia de las Minas de Paramillos se remonta al siglo XVII, cuando conquistadores españoles y misioneros jesuitas llegaron en busca de minerales.

Fueron ellos quienes denominaron "Paramillos" al sitio, un diminutivo de "páramo", en referencia a su geografía desolada. Se estima que hacia 1640 comenzaron las primeras explotaciones mineras.

Tras la expulsión de los jesuitas, la actividad continuó en manos españolas y posteriormente de inversores ingleses. En las minas se extraían cobre, zinc, plata y plomo, recursos que impulsaron el desarrollo económico de la zona durante siglos.

Entre túneles y ruinas, el pasado minero sigue presente en cada rincón.

Al descender hacia Uspallata aparecen los restos de la llamada "Ciudad Fantasmal", un antiguo caserío minero. Allí sobreviven estructuras de piedra y vestigios de viviendas que pertenecieron a los trabajadores, generando una atmósfera única entre historia y misterio.

Hoy el sitio propone una experiencia diferente: el turismo minero. Equipados con cascos y linternas, los visitantes recorren galerías subterráneas, pasadizos laberínticos y antiguas vías por donde circulaban los carros, siguiendo las huellas de los obreros.

Además, se proyecta el desarrollo de turismo aventura en la zona, con actividades como trekking, rappel, escalada y recorridos guiados dentro de la montaña, ampliando aún más su atractivo.

Explorar, caminar y descubrir: una aventura ideal para quienes buscan salir de lo convencional.

Antes de emprender la visita, es importante tener en cuenta que se trata de una zona de montaña con caminos de ripio, clima cambiante y escasa señalización. Se recomienda llevar agua, abrigo, protector solar y verificar el estado del vehículo, preferentemente apto para terrenos irregulares.

Para aprovechar al máximo la experiencia, es fundamental realizar el recorrido con un guía local habilitado, especialmente si se desea ingresar a las galerías subterráneas.

Además de garantizar la seguridad, los guías aportan contexto histórico y enriquecen la visita con relatos y detalles que permiten comprender en profundidad el valor del lugar.