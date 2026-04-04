Ideal para amantes de la aventura y lo desconocido: un viaje al centro de la tierra

Explorar el interior de la tierra es una de las experiencias más fascinantes que puede vivir un viajero y en el sur de Mendoza existe un destino que invita a sumergirse en un mundo completamente diferente.

Entre pasajes oscuros, formaciones milenarias y recorridos cargados de adrenalina, este lugar se posiciona como una de las escapadas más impactantes para quienes buscan salir de lo convencional y vivir una verdadera aventura.

Un paisaje esculpido durante millones de años da forma a un laberinto natural tan impactante como misterioso.

Aventura asegurada: una experiencia extrema entre formaciones milenarias





La Caverna de las Brujas es una reserva natural protegida que alberga un impresionante sistema de cuevas formado hace millones de años. Se encuentra en el departamento de Malargüe, en el sur de la provincia de Mendoza, y es uno de los destinos más impactantes para el turismo aventura.

Ubicada a unos 420 kilómetros de la ciudad capital, el acceso es relativamente sencillo. Se llega principalmente por la Ruta Nacional 40 hasta Malargüe, y luego se continúa por la Ruta Provincial 222, en un recorrido escénico que atraviesa paisajes volcánicos y de alta montaña.

La zona se encuentra cerca de otros atractivos centros turísticos como Las Leñas, la Laguna de la Niña Encantada y el Pozo de las Ánimas, lo que permite armar una escapada completa combinando naturaleza, aventura y paisajes únicos.

El sistema cavernario se caracteriza por sus formaciones de estalactitas, estalagmitas y columnas, producto de procesos geológicos que llevan millones de años. De hecho, hay formación jurásica de rocas calcáreas de origen marino.

Las galerías subterráneas presentan diferentes niveles, pasajes estrechos y amplias salas que generan un entorno visual impactante. Entre lo más destacado se encuentra: la Sala de la Virgen, La Gatera, la Sala de la Estalagmita Gigante y la Sala de los Encuentros.

Por otro lado, el sitio también está rodeado de leyendas. Una de ellas cuenta que los pueblos originarios realizaban rituales. Según el relato, los machis encendían fogatas, danzaban alrededor y las sombras proyectadas escenas misteriosas.

Recorridos guiados, exploración y aventura convierten cada visita en una experiencia inolvidable.

El recorrido se realiza exclusivamente con guías habilitados, lo que garantiza seguridad y también una interpretación enriquecedora del entorno. La iluminación tenue y el silencio absoluto convierten la visita en una experiencia inmersiva.

Dependiendo del circuito elegido, la dificultad puede variar desde caminatas accesibles hasta recorridos más exigentes que incluyen gateo, descensos y pasos angostos, ideales para quienes buscan adrenalina.

Se recomienda llevar ropa cómoda, abrigo liviano, calzado adecuado y estar preparado para cambios de temperatura. Además, es importante reservar con anticipación, ya que el ingreso es limitado para preservar el ecosistema.

Silencio absoluto, oscuridad profunda y formaciones sorprendentes crean una experiencia sensorial única.

La visita puede realizarse durante todo el año, aunque las mejores condiciones suelen darse en primavera y verano, cuando el acceso es más sencillo y el clima acompaña el viaje.

Lo que distingue a este destino es la combinación de aventura, ciencia y naturaleza en estado puro, permitiendo descubrir un mundo oculto que pocas veces queda al alcance del turista promedio.