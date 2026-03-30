El rincón patagónico ideal para ver cóndores y naturaleza intacta

En el extremo sur argentino existen destinos que todavía conservan ese aire de descubrimiento, donde la naturaleza manda y el turismo aún no alteró el ritmo del paisaje.

Entre montañas, bosques y estepa, este rincón patagónico invita a una escapada distinta: observar fauna única, recorrer senderos poco transitados y sentir la inmensidad de un territorio que sorprende en cada detalle.

Un paisaje donde la estepa y el bosque se funden con la cercanía imponente de la cordillera.

Entre la estepa y la cordillera: el lugar perfecto para ver cóndores en libertad

Ubicada en el suroeste de la provincia de Santa Cruz, 28 de Noviembre es una localidad vinculada históricamente a la actividad minera y conocida como parte de la "cuenca carbonífera".

Desde el punto de vista geográfico, se asienta sobre el margen derecho del Río Turbio y se distingue por su identidad trabajadora y un entorno natural privilegiado.

Se encuentra a unos 280 kilómetros de Río Gallegos, la capital provincial. El acceso principal es por la Ruta Nacional 40, conectando con rutas provinciales que atraviesan paisajes típicos de la Patagonia.

Muy cerca de allí se ubican destinos de gran interés como Río Turbio y, cruzando la frontera a apenas 30 kilómetros, la ciudad chilena de Puerto Natales, puerta de entrada a la Patagonia trasandina y a circuitos turísticos internacionales.

Cabe mencionar que el trayecto es parte de la experiencia, con extensas planicies, vientos constantes y horizontes abiertos que parecen no tener fin. A medida que se avanza, el paisaje va cambiando sutilmente.

De hecho, el entorno geográfico es uno de sus grandes atractivos: la localidad está rodeada por bosques y estepa patagónica, con la precordillera andina a pocos kilómetros.

Un destino donde cada rincón invita a descubrir algo nuevo entre el silencio y la inmensidad.

Uno de los sitios más visitados es el Mirador del Cóndor, un punto estratégico para observar la inmensidad del paisaje y el vuelo del ave más grande del continente, símbolo cultural y natural de la región. La experiencia de verlos planear en su hábitat es inolvidable.

Para quienes buscan actividades al aire libre, el trekking es una opción ideal. Los senderos permiten recorrer zonas de bosque, estepa y sectores cercanos a la precordillera, con vistas panorámicas que invitan a detenerse en cada tramo.

En la cima, el clima, el aire puro y la tranquilidad hacen de este destino un lugar ideal para desconectar del ritmo urbano y reconectar con la naturaleza.

Trekking, pesca y avistaje de fauna: opciones para explorar la naturaleza en estado puro.

La pesca deportiva es otro clásico en la zona, especialmente en Puente Blanco, donde relatos de pescadores hablan de piezas que alcanzaron hasta 14 kilos. Es un punto elegido tanto por aficionados como por expertos.

Durante el invierno, las nevadas frecuentes transforman el entorno en un escenario ideal para quienes disfrutan del frío y los paisajes blancos, con temperaturas que invitan a vivir la Patagonia en su versión más auténtica.

La nieve cubre el paisaje y transforma la localidad en una postal invernal, donde el blanco domina entre bosques y montañas.

Además de su riqueza natural y la experiencia de ver condores en los amplios cielos celestes, la localidad mantiene vivas sus tradiciones e identidad ligada al trabajo y la vida en comunidad.

Las costumbres, la hospitalidad de su gente y la historia vinculada a la actividad minera le aportan un valor cultural que complementa la experiencia, haciendo que la visita no solo sea paisajística, sino también humana.