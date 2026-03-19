Un dique rodeado de viñedos y cerros: la escapada que sorprende todo el año

En el este de Mendoza existe un destino que combina paisajes rurales, tradición y actividades. Con cerros suaves, viñedos y un enorme espejo de agua, el lugar se convirtió en una escapada ideal para quienes buscan desconectar del ritmo urbano.

Entre actividades al aire libre, gastronomía regional y cielos nocturnos espectaculares, este rincón mendocino ofrece experiencias auténticas durante todo el año, convirtiéndose en una alternativa perfecta para descubrir la provincia desde una perspectiva diferente.

Entre naturaleza, historia y tradiciones rurales, el destino se revela como una escapada perfecta para descubrir otra cara de Mendoza.

Una joya entre viñedos y cerros: el dique que invita a perderse en Mendoza

Rivadavia es uno de los destinos más encantadores del este de Mendoza. Este departamento, ubicado en la provincia cuyana famosa por sus paisajes vitivinícolas, combina tradición, naturaleza y experiencias al aire libre que lo convierten en una escapada ideal.

El lugar se encuentra a unos 60 kilómetros de la ciudad de Mendoza, un trayecto que se recorre en aproximadamente una hora. Para llegar, se puede tomar la Ruta Nacional 7 y luego conectar con la Ruta Provincial 62, caminos que atraviesan paisajes rurales y zonas productivas que anticipan la esencia agrícola de la región.

Además, este punto del mapa mendocino está cerca de otros destinos turísticos muy visitados del este provincial, como Junín, San Martín y Santa Rosa, localidades que forman parte de la tradicional zona vitivinícola y que ofrecen bodegas, ferias regionales y circuitos culturales.

Uno de los paisajes más impactantes del departamento es el dique El Carrizal, un enorme espejo de agua rodeado de cerros bajos y viñedos. Este embalse no solo regula el sistema de riego de la región, sino que también se convirtió en un polo turístico donde la naturaleza y el descanso se combinan con vistas abiertas y atardeceres inolvidables.

El embalse también es un escenario ideal para los deportes náuticos. Kayak, windsurf, pesca deportiva y paseos en lancha forman parte de la oferta para quienes buscan combinar aventura y paisajes abiertos.

El dique El Carrizal es uno de los paisajes más impactantes del este mendocino, rodeado de cerros suaves y fincas vitivinícolas

Las experiencias camperas son otro gran atractivo. En los alrededores se pueden encontrar fincas rurales y emprendimientos turísticos que ofrecen cabalgatas entre viñedos, degustaciones de productos regionales y almuerzos criollos donde el asado y las recetas tradicionales son protagonistas.

Cuando cae la noche, el cielo mendocino se convierte en un espectáculo. Gracias a la baja contaminación lumínica, la zona es ideal para astroturismo, una actividad cada vez más buscada por viajeros que quieren contemplar constelaciones, planetas y la Vía Láctea en un entorno natural único.

Paseos rurales forman parte de las experiencias que invitan a disfrutar la naturaleza.

La historia local también ocupa un lugar central. La región conserva una fuerte cultura fundacional, marcada por el desarrollo agrícola, la inmigración europea y la expansión de los sistemas de riego que permitieron transformar el desierto en tierras productivas.

Para quienes desean conocer más sobre ese pasado, una parada obligada es el Museo Municipal Ramón Pérez Fernández, un espacio que reúne objetos, documentos y relatos que reconstruyen la identidad histórica del departamento.

Elegir este destino significa encontrar naturaleza, cultura, gastronomía regional y tranquilidad en un mismo lugar. Una combinación perfecta para una escapada corta en la que el paisaje mendocino se disfruta con calma y autenticidad.