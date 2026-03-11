Gastronomía de la abuela, cultura viva y postales de película: el rincón poco conocido que tenés que descubrir

En el norte argentino todavía existen pueblos que conservan intacta la esencia de las tradiciones y la tranquilidad de la vida rural. De hecho, algunos destinos ofrecen una combinación perfecta de naturaleza, historia y sabores caseros.

Estos lugares, alejados del turismo masivo, invitan a recorrer calles tranquilas, descubrir paisajes sorprendentes y disfrutar de experiencias auténticas que reflejan la identidad cultural de la región.

Los cerros conforman uno de los paisajes naturales más impactantes de la región.

Paisajes imponentes y tradiciones que siguen vivas

Chicoana es un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Salta, en el noroeste argentino. Rodeado de cerros y paisajes imponentes, este destino conserva el encanto de los pueblos tradicionales, con calles tranquilas, arquitectura histórica y una fuerte identidad cultural que se mantiene viva en sus costumbres y celebraciones.

Se encuentra a unos 45 kilómetros de la ciudad de Salta, la capital provincial. Para llegar en auto se puede tomar la Ruta Provincial 33, un camino que atraviesa paisajes montañosos y forma parte del acceso hacia la famosa Cuesta del Obispo.

Además, su ubicación estratégica lo sitúa cerca de otros destinos turísticos muy visitados de la región. Desde allí se puede continuar hacia Cachi, recorrer la Cuesta del Obispo o visitar localidades cercanas como El Carril y Coronel Moldes, conocidas por sus paisajes y tradiciones.

Uno de los rasgos geográficos más destacados de la zona es su entorno natural, dominado por cerros verdes y quebradas profundas. Entre ellos sobresale la Quebrada de Escoipe, un corredor natural que conecta los Valles de Lerma con los Valles Calchaquíes y que ofrece panorámicas impactantes a lo largo del camino.

Entre paisajes de montaña, historia y cocina regional, este destino salteño invita a descubrir una escapada distinta.

Entre los atractivos naturales más llamativos se encuentra la Cascada de Sunchal, un salto de agua rodeado de vegetación que se convirtió en uno de los lugares preferidos por quienes buscan caminatas cortas y contacto directo con la naturaleza.

De hecho, para quienes buscan actividades al aire libre, el lugar ofrece opciones de turismo aventura como trekking, cabalgatas por senderos de montaña y recorridos por caminos escénicos que atraviesan valles y quebradas.

Caminatas, cabalgatas y recorridos por senderos naturales forman parte de las experiencias más elegidas por quienes visitan la zona.

El destino también es conocido por su turismo rural, donde estancias y fincas abren sus puertas para mostrar la vida de campo. Los visitantes pueden conocer tareas tradicionales, recorrer paisajes naturales y disfrutar de experiencias ligadas a la cultura local.

Relacionado con el campo, la cultura local es otro de los grandes atractivos del pueblo. Las festividades religiosas, la música folclórica y las tradiciones gauchas forman parte de la identidad de la comunidad y permiten a los visitantes acercarse a la historia y costumbres de la región.

Las tradiciones, la música folclórica y las festividades mantienen viva la identidad cultural del pueblo.

La gastronomía tradicional es uno de los aspectos más valorados por quienes llegan hasta allí. Platos caseros preparados con recetas familiares, empanadas salteñas, guisos regionales y dulces artesanales forman parte de una propuesta culinaria que refleja la herencia cultural del lugar.

Finalmente, un paseo por la plaza principal y el casco histórico permite apreciar el ritmo tranquilo del pueblo. Allí se concentran edificios históricos, espacios verdes y pequeñas construcciones que conservan la arquitectura típica de los pueblos del interior salteño.

Entre paisajes de montaña, historia y cocina regional, este destino salteño invita a descubrir una escapada distinta en el norte argentino.







