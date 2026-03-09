Entre cerros: el complejo termal ideal para una escapada de descanso y diversión

En el corazón del norte argentino existen rincones donde el descanso y la naturaleza se combinan de manera perfecta. Entre montañas, vegetación y aguas cálidas, este complejo se transformó en uno de los destinos elegidos para escapadas.

Ideal para disfrutar en familia o con amigos, el lugar reúne piscinas termales, espacios recreativos y paisajes serranos que invitan a desconectarse del ritmo cotidiano.

Piscinas de aguas cálidas rodeadas de naturaleza invitan a disfrutar una jornada de relax y entretenimiento en este rincón del norte argentino.

El complejo de aguas termales ideal para una escapada

Las Termas y Parque Acuático El Préstamo son un complejo turístico ubicado en la provincia de Salta, en plena naturaleza del noroeste argentino.

El lugar combina aguas termales, espacios recreativos y paisajes serranos, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan relajarse o disfrutar un día al aire libre.

Desde la ciudad de Salta, el destino se encuentra a aproximadamente 90 kilómetros. Para llegar se toma la Ruta Nacional 68, uno de los caminos más transitados de la región, que conecta la capital salteña con los Valles Calchaquíes y ofrece paisajes de montañas y quebradas durante el recorrido.

La zona también se encuentra cerca de otros destinos turísticos muy visitados. Desde allí es posible continuar hacia Coronel Moldes, La Viña o explorar los caminos que conducen hacia Cafayate, uno de los pueblos más famosos de la provincia por sus paisajes y su tradición vitivinícola.

Uno de los mayores atractivos de las Termas y Parque Acuático El Préstamo es su geografía natural, dominada por sierras, vegetación del valle y manantiales de aguas cálidas que brotan de forma natural. Este entorno genera un paisaje ideal para el descanso y el contacto con la naturaleza.

Las aguas termales del complejo son conocidas por su temperatura agradable y por sus propiedades relajantes. Suelen ser utilizadas para aliviar tensiones musculares y favorecer la relajación general del cuerpo, lo que convierte al lugar en un espacio perfecto para desconectar.

Las sierras del Valle de Lerma rodean este espacio natural donde brotan aguas cálidas en medio de un paisaje serrano.

El predio también cuenta con un parque acuático que suma diversión para toda la familia. Toboganes, piscinas recreativas y juegos de agua hacen que el lugar sea elegido tanto por quienes buscan descanso como por quienes viajan con niños.

Otro de los servicios disponibles es el sector de camping, que permite pasar el día o incluso alojarse en contacto directo con la naturaleza. Este espacio ofrece parrillas, zonas de sombra y áreas pensadas para disfrutar de jornadas al aire libre.

Piscinas recreativas, juegos de agua y sectores de descanso permiten disfrutar una jornada completa al aire libre.

A pocos kilómetros se encuentra el Dique Cabra Corral, uno de los espejos de agua más grandes de Salta y un lugar popular para actividades náuticas, pesca deportiva y paseos en lancha.

A su vez, el complejo se ubica dentro del Valle de Lerma, una de las regiones más fértiles y pintorescas de la provincia. Sus paisajes de montañas y valles verdes hacen que cada recorrido por la zona sea una experiencia visual única.

Además de disfrutar de las piscinas termales, los visitantes pueden realizar caminatas, paseos panorámicos, fotografía de paisajes, picnics familiares y excursiones hacia pueblos cercanos del valle.

El sector de camping ofrece parrillas, sombra natural y espacios ideales para pasar el día en familia.




