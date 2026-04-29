En plena cordillera: la reserva natural donde José de San Martín dejó su huella

Entre senderos, cursos de agua y vistas abiertas a la cordillera, a 120 kilómetros de la capital mendocina, este enclave de altura sorprende por su equilibrio entre tranquilidad y atractivo cultural.

Es un plan ideal para quienes buscan cortar con la rutina y sumergirse en un entorno natural que invita a recorrer sin apuro. De hecho, cada rincón guarda historia de uno de los capítulos más importantes del pasado argentino.

Un entorno de montaña con arroyos cristalinos y vistas imponentes de la cordillera.

Un rincón histórico que revive el paso del Libertador

El Manzano Histórico es un paraje emblemático y reserva natural ubicado en la provincia de Mendoza. Este sitio, situado en el departamento de Tunuyán dentro del Valle de Uco, se destaca por su valor histórico y entorno natural único.

Se encuentra a unos 120 kilómetros de la capital mendocina y es de fácil acceso en vehículo. Para llegar, se puede tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur y luego conectar con la Ruta Provincial 92, que conduce directamente al área. El camino ofrece vistas panorámicas que anticipan la belleza del destino.

Además, su ubicación estratégica permite combinar la visita con otros puntos turísticos del Valle de Uco, como Tunuyán, Tupungato o San Carlos. También se puede recorrer bodegas cercanas o explorar circuitos de montaña que completan una experiencia ideal para una escapada.

La geografía es uno de sus mayores atractivos: paisajes de cordillera, arroyos cristalinos y una altitud de aproximadamente 1700 metros sobre el nivel del mar.

En invierno, las cumbres nevadas crean postales inolvidables, con paisajes blancos que contrastan con el cielo intenso y el silencio propio de la montaña. Las bajas temperaturas invitan a disfrutar del entorno de una manera más contemplativa, ideal para quienes buscan tranquilidad y aire puro.

En cambio, durante el verano, el verde se vuelve protagonista y los arroyos de deshielo aportan frescura, convirtiendo el lugar en un escenario perfecto para actividades al aire libre, caminatas y jornadas junto al agua.

Trekking, cabalgatas y aventura en un escenario natural incomparable.

Otro de los puntos destacados es el monumento "Retorno a la Patria", que recuerda el paso del Libertador por la zona. Este sitio histórico-cultural convive con la tranquilidad de la naturaleza, generando un equilibrio perfecto entre aprendizaje y descanso.

También se conserva un retoño del árbol original bajo el cual descansó San Martín, lo que refuerza el valor simbólico del lugar. Este detalle lo convierte en un punto de interés tanto para turistas como para quienes buscan reconectar con la historia argentina.

El lugar cuenta con espacios interpretativos y señalización que permiten comprender mejor el contexto del cruce cordillerano y la importancia estratégica de la zona en aquella época. La combinación entre entorno natural y contenido educativo lo transforma en una parada ideal.

El histórico sitio donde José de San Martín descansó tras cruzar la cordillera, hoy convertido en símbolo nacional.

En cuanto a actividades, el lugar ofrece múltiples opciones: trekking, cabalgatas, pesca deportiva y hasta parapente para los más aventureros. Además, hay espacios para picnic y gastronomía regional que permiten disfrutar de la jornada completa.

La biodiversidad es otro aspecto relevante, con flora y fauna típica de montaña que invita a la contemplación. Es un sitio ideal para quienes buscan aire puro y contacto directo con la naturaleza.

Elegir este destino implica combinar historia, paisajes y actividades al aire libre en un solo lugar. Su cercanía relativa a la ciudad y su riqueza cultural lo convierten en una opción perfecta para una escapada distinta.