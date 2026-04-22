Dunas inmensas y postales dignas del Sáhara: el rincón mendocino que sorprende a cada paso

Hay destinos que sorprenden por su singularidad y belleza. De hecho, aún se pueden explorar lugares donde el paisaje cambia por completo en cada estación y ofrece una experiencia distinta.

En el norte mendocino, un escenario natural cautiva a quienes lo visitan con su inmensidad y aire desértico, ideal para una escapada diferente y llena de contrastes.

Un mar de arena rodeado de monte nativo que sorprende por su contraste natural.

Un paisaje de arena que parece sacado del desierto





Altos Limpios es un impactante campo de médanos ubicado en la provincia de Mendoza, dentro de un entorno protegido que conserva ecosistemas únicos del secano.

Este sitio sorprende por su apariencia árida y su valor natural, ofreciendo un paisaje poco habitual en la región, donde la inmensidad y el silencio crean una experiencia única para quienes buscan conectar con la naturaleza.

Caminatas, exploración y conexión con la naturaleza en un entorno único.

Se encuentra a unos 130 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Para llegar, hay que tomar la Ruta Nacional 40 hacia el norte, continuar por la Ruta Provincial 34 hasta Costa de Araujo y luego seguir por la Ruta 142 hasta el kilómetro 79,5.

En las cercanías se ubican otros puntos de interés como Lavalle y Costa de Araujo, además de la Reserva Provincial Telteca, lo que permite combinar la visita con diferentes propuestas naturales.

La geografía de Altos Limpios es uno de sus grandes atractivos: una "isla" de arena rodeada de monte nativo, con médanos que alcanzan hasta 35 metros de altura y generan un paisaje imponente y poco habitual en la región.

El entorno forma parte de un área protegida que resguarda flora autóctona como algarrobos y chañares, además de una rica biodiversidad adaptada al clima árido.

Un destino ideal para quienes buscan aventura, silencio y paisajes fuera de lo común.

Una vez en la Reserva Provincial Telteca, los visitantes deben dejar el vehículo y continuar a pie, lo que permite una experiencia más inmersiva y respetuosa con el entorno.

El acceso incluye un centro de interpretación con información sobre el ecosistema del desierto, senderos temáticos y sectores preparados para el descanso y el contacto con la naturaleza.

Un lugar que invita a perderse entre médanos y descubrir la esencia del desierto mendocino.

Es recomendable visitarlo temprano en verano para evitar las altas temperaturas, mientras que en invierno se puede recorrer durante todo el día con mayor comodidad.

El silencio, la amplitud del paisaje y la sensación de aislamiento convierten a este destino en una opción ideal para desconectar y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Elegir este destino es apostar por una experiencia diferente: paisajes únicos, tranquilidad absoluta, contacto con la naturaleza y la posibilidad de descubrir uno de los secretos mejor guardados del norte mendocino.