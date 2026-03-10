El pueblo de montaña donde se puede volar en globo aerostático y ver paisajes increíbles

En el corazón del este de Mendoza existe un destino que combina tradición agrícola, paisajes de viñedos y experiencias turísticas innovadoras.

Los visitantes pueden recorrer bodegas familiares, conocer sitios históricos, disfrutar de actividades al aire libre y vivir propuestas únicas como sobrevolar los campos en globo aerostático.

Las llanuras cultivadas, los viñedos y las tradicionales acequias conforman el paisaje característico del este mendocino.

Entre viñedos y cielos abiertos: el destino mendocino para volar en globo aerostático

Junín es un departamento ubicado en el este de la provincia de Mendoza, reconocido por su tradición agrícola, viñedos y fuerte identidad rural.

Se encuentra a unos 45 kilómetros de la ciudad de Mendoza y se puede acceder fácilmente en auto por la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 60, caminos que atraviesan el corazón productivo del este mendocino y conectan con distintos distritos y localidades de la región.

Su ubicación estratégica permite combinar la visita con otros destinos turísticos cercanos como San Martín, Rivadavia, La Paz o el Valle de Uco, ampliando la experiencia con recorridos entre bodegas, paisajes rurales y circuitos culturales.

La geografía del departamento de Junín se caracteriza por extensas llanuras cultivadas, donde predominan viñedos, olivares y fincas tradicionales. El paisaje agrícola, atravesado por acequias y caminos rurales, ofrece una postal típica de la vitivinicultura mendocina.

Entre las principales propuestas se destacan los Circuitos de Bodegas, Olivícolas y Paseos Gastronómicos, que permiten degustar vinos locales, aceites de oliva y platos regionales mientras se recorren establecimientos productivos que conservan tradiciones familiares.

Los recorridos rurales permiten conocer de cerca la identidad productiva y cultural de la región.

Culturalmente, uno de los sitios más emblemáticos de Junín es el Molino Orfila, un antiguo molino harinero que hoy funciona como espacio cultural y turístico. Su arquitectura histórica y su valor patrimonial lo convierten en una parada obligada para quienes desean conocer parte de la historia productiva del departamento.

Otro punto destacado es el Algarrobo Histórico, un árbol centenario considerado símbolo del lugar y vinculado a episodios de la historia regional. Este sitio representa un espacio cargado de memoria y tradición.

El patrimonio histórico y las tradiciones locales reflejan la identidad cultural que distingue a esta región del este mendocino.

También se puede visitar la Pirámide de los Barriales, un monumento que recuerda a los pobladores de la zona y que se ha convertido en un punto de referencia dentro del paisaje urbano del distrito.

La zona también guarda un importante legado histórico vinculado al General José de San Martín, ya que en el departamento se encuentra la Casa de Orfila, una construcción histórica asociada al período sanmartiniano y a los procesos de organización del territorio cuyano.

Las tradiciones, la historia rural y el legado productivo forman parte de la identidad cultural que caracteriza a este rincón del este mendocino.

Entre las experiencias más originales de Junín aparece la posibilidad de realizar paseos en globo aerostático, una actividad que permite observar desde el aire los viñedos, olivares y campos cultivados del este mendocino, especialmente durante los vuelos al amanecer.

Para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, también existen circuitos de senderismo por caminos rurales y áreas naturales cercanas, ideales para recorrer a pie o en bicicleta mientras se contemplan los paisajes productivos.

Los cielos despejados del este mendocino convierten al lugar en un escenario ideal para contemplar

Otra alternativa de Junín es el rafting y las actividades acuáticas en el Dique Tiburcio Benegas, un espejo de agua que ofrece opciones recreativas y vistas panorámicas del entorno rural.

Por último, el destino comienza a posicionarse en el astroturismo, gracias a sus cielos despejados y baja contaminación lumínica, condiciones ideales para realizar observaciones astronómicas y disfrutar de noches estrelladas en plena naturaleza.