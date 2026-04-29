El pueblo que se reinventó tras una inundación y compite por ser el más lindo del mundo

A lo largo de Argentina, hay destinos que invitan a bajar un cambio y disfrutar de otra forma de viajar. Lejos del ruido y el movimiento constante, aparecen lugares donde la calma es protagonista.

En este contexto, aparece un pequeño pueblo que conserva intacta su esencia. Con una comunidad reducida y una fuerte identidad local, combina historia, arquitectura singular y un entorno rural que invita a recorrerlo sin apuro y conectar con una forma de vida más simple.

Llanuras infinitas y paisajes rurales que invitan al descanso.

El pueblo que invita a una pausa entre campo y calma

Aarón Castellanos es una pequeña localidad ubicada en el extremo sur de la provincia de Santa Fe. Con apenas unos 400 habitantes, este pueblo rural se destaca por su tranquilidad, identidad comunitaria y un patrimonio histórico que sorprende a quienes lo visitan.

Se encuentra sobre la Ruta Nacional 7, uno de los corredores clave de la región. Desde la ciudad de Santa Fe capital hay unos 440 kilómetros de distancia, mientras que desde Buenos Aires el trayecto ronda los 400 kilómetros, en un viaje que atraviesa la llanura pampeana.

Su ubicación lo conecta con otras localidades del sur santafesino como Venado Tuerto y con la zona de la laguna La Picasa, un punto clave en la historia reciente del pueblo. Este entorno permite complementar la visita con recorridos rurales y paisajes típicos del interior.

Si hay algo que define a Aarón Castellanos es su historia de resiliencia. En 1999, una gran inundación provocada por el desborde de la laguna La Picasa dejó más del 50% del territorio bajo el agua, afectando profundamente la vida local.

Lejos de desaparecer, la comunidad logró reinventarse. De ser un pueblo agrícola, pasó a desarrollar una economía vinculada a la pesca, especialmente de pejerrey y carpa, transformando una crisis en una nueva oportunidad productiva.

Ese proceso de reconversión también impulsó una mirada turística distinta. Hoy, el lugar combina su historia, su cultura y su estilo de vida como parte de una experiencia que atrae a quienes buscan destinos auténticos.

Caminatas, vida de campo y desconexión total en un entorno natural.

En este sentido, desde 2024 fue elegido para competir en la iniciativa "Best Tourism Villages" de la ONU Turismo, un reconocimiento que destaca a pueblos rurales con valores culturales, naturales y comunitarios.

Uno de los mayores atractivos es su casco histórico. El pueblo presenta un diseño urbano en diagonales que convergen hacia su iglesia principal, generando un trazado único.

Además, cuenta con dos conventos y edificios religiosos construidos a principios del siglo XX con materiales traídos de Europa, lo que le da un perfil arquitectónico singular.

Un pueblo que conserva la esencia del interior santafesino.

Recorrer sus calles es parte de la experiencia: pequeñas estancias, construcciones tradicionales y una atmósfera tranquila que invita a caminar sin apuro y descubrir cada rincón.

La geografía de Aarón Castellanos está marcada por campos abiertos, horizontes infinitos y la cercanía con la laguna, que le aporta un perfil particular. Es un escenario típico de la región pampeana, ideal para quienes buscan desconectar del ritmo urbano.

Por ello, elegir este destino es apostar por algo distinto. No hay grandes multitudes ni circuitos masivos, pero sí historia, identidad y una comunidad que supo reinventarse, convirtiendo su pasado en un atractivo único dentro del turismo rural argentino.