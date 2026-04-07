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Martes, 7 de abril de 2026

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Escapada gastronómica: la ruta serrana que reúne los mejores quesos del país

Este circuito invita a conocer una de las cuencas lecheras más importantes del país, con visitas a establecimientos productivos, propuestas de degustación y experiencias rurales.

MBurczynsky

Existen viajes que no solo se disfrutan con la vista, sino tambien con todos los sentidos. Este recorrido propone una experiencia distinta, donde la tradición productiva y el turismo se combinan de manera única.

A lo largo del camino, cada parada invita a conocer procesos, probar productos y conectar con historias que forman parte de la identidad de una de las regiones más importantes del país en materia alimentaria.

&nbsp;Un paseo imperdible para disfrutar productos regionales y paisajes únicos&nbsp;
 Un paseo imperdible para disfrutar productos regionales y paisajes únicos 

Una ruta gastronómica para descubrir delicias regionales únicas 

El Camino del Queso de Córdoba es una propuesta turístico-gastronómica que invita a recorrer distintos puntos productivos vinculados a la elaboración láctea. 

Se encuentra a unos 140 kilómetros de la ciudad capital. El acceso principal se realiza por la Ruta Nacional 9, eje central del recorrido, complementado por rutas provinciales que conectan las distintas localidades incluidas en la experiencia.

&nbsp;Visitas guiadas, degustaciones y recorridos productivos forman parte de una experiencia completa.&nbsp;
 Visitas guiadas, degustaciones y recorridos productivos forman parte de una experiencia completa. 

Se trata de un trayecto de aproximadamente 200 kilómetros que atraviesa una de las cuencas lecheras más relevantes del país. A lo largo del recorrido, se destaca la fuerte identidad productiva de la región, donde la actividad ha sido clave en el desarrollo económico local.

El punto central se ubica en Villa María y sus alrededores, aunque el circuito incluye paradas en localidades como Arroyo Cabral -reconocido por su tradición-, Oncativo, Oliva, Bell Ville y Marcos Juárez, cada una con su impronta y propuestas.

&nbsp;Un plan ideal para descubrir tradiciones, sabores y el trabajo detrás de cada producto.&nbsp;
 Un plan ideal para descubrir tradiciones, sabores y el trabajo detrás de cada producto. 

Entre los sitios destacados aparece la Escuela Superior Integral de Lechería, donde se puede conocer la formación técnica detrás de la actividad y comprender mejor los procesos que sostienen esta industria.

Además, la experiencia permite visitar tambos y establecimientos productivos, donde se puede observar de cerca cómo se trabaja la materia prima y cómo se elaboran distintas variedades, incluyendo opciones de vaca, cabra y oveja.

&nbsp;Cada parada del recorrido ofrece una nueva historia y un sabor distinto por descubrir.&nbsp;
 Cada parada del recorrido ofrece una nueva historia y un sabor distinto por descubrir. 

También hay espacios dedicados a degustaciones y catas, donde los visitantes pueden probar productos regionales y descubrir la calidad y diversidad de la producción local.

El recorrido se complementa con propuestas de turismo rural, que permiten conocer historias familiares, tradiciones y el vínculo entre la producción y la identidad de la zona.

En conjunto, se trata de una escapada que combina aprendizaje, disfrute y contacto con el entorno productivo, ideal para quienes buscan una experiencia diferente.

&nbsp;Quesos regionales y paisajes serranos en una experiencia distinta&nbsp;
 Quesos regionales y paisajes serranos en una experiencia distinta 

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