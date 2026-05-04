Un paraíso turquesa entre montañas, ideal para la aventura y el descanso

Con la llegada de días cálidos e ideales para escapadas, cada vez más personas buscan destinos que combinen naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre.

En ese contexto, el sur mendocino ofrece una alternativa que reúne todos esos elementos: paisajes impactantes, opciones de aventura y rincones perfectos para descansar.

El intenso color del agua y las formaciones rocosas crean un paisaje único en la región.

Un rincón escondido de aguas turquesas entre montañas que enamora

Valle Grande es un reconocido destino turístico que esta ubicado en la provincia de Mendoza y que se destaca por su embalse y entorno natural.

Este lugar combina aventura y descanso en un entorno natural dominado por montañas imponentes y el recorrido del río Atuel, que aporta movimiento y vida al paisaje.

La diversidad de escenarios permite disfrutar tanto de actividades al aire libre como de momentos de tranquilidad, en un ambiente que invita a desconectar de la rutina y conectar con la naturaleza.

Las propuestas de aventura y contacto con la naturaleza son uno de los principales atractivos del destino.

Se encuentra a unos 30 kilómetros de San Rafael y a aproximadamente 230 kilómetros de la capital provincial. Para llegar, se puede tomar la Ruta Nacional 143 hasta San Rafael y luego continuar por la Ruta Provincial 173, un camino escénico que atraviesa el cañón.

En sus alrededores, se ubican otros puntos turísticos de interés como Cañón del Atuel, El Nihuil y diversas bodegas de la región, lo que permite complementar la escapada con distintas propuestas.

Además, uno de los aspectos más destacados es su geografía. El embalse presenta un intenso color turquesa, rodeado de formaciones rocosas y montañas que generan un paisaje imponente. Además, el cañón aporta vistas únicas y una sensación de inmensidad.

Una combinación perfecta entre adrenalina, paisajes y momentos de relax.

Entre sus principales atractivos se encuentran las actividades de aventura. El rafting en el río Atuel es una de las experiencias más elegidas, especialmente en temporada alta, cuando el caudal permite recorridos más intensos.

También se pueden realizar paseos en catamarán o recorrer el embalse en canoa, disfrutando del entorno desde el agua. Estas opciones son ideales para quienes buscan una experiencia más relajada.

El lugar ofrece múltiples alternativas para quienes prefieren el contacto con la naturaleza, como trekking de distintos niveles, caminatas nocturnas y cabalgatas entre montañas.

Otra de las propuestas destacadas es la tirolesa y el canopy, que permiten "volar" sobre el río o entre formaciones rocosas, brindando una vista panorámica única del paisaje.

Un destino ideal para desconectar y vivir experiencias inolvidables en plena naturaleza.

Además, el destino cuenta con una amplia oferta de alojamientos, como cabañas y campings distribuidos a lo largo de la ruta, lo que facilita estadías tanto cortas como prolongadas.

Elegir este lugar implica disfrutar de un destino completo: combina aventura, descanso, paisajes impactantes y servicios turísticos, siendo ideal tanto para escapadas de fin de semana como para vacaciones más extensas.