El paraíso del ecoturismo que te va a enamorar: esteros, pesca y aire puro

En el norte de la provincia de Santa Fe existen destinos "desconocidos" que sorprenden tanto por su riqueza natural como por la tranquilidad de sus calles.

Rodeado de lagunas, esteros y monte autóctono, este rincón aparece como una alternativa perfecta para quienes buscan descanso, aire puro y contacto con la vida rural.

Con propuestas vinculadas al ecoturismo, la pesca deportiva y el avistaje de aves, el lugar se convierte en una experiencia ideal para desconectar de la rutina.

Esteros, monte nativo y lagunas forman parte del paisaje que distingue a este rincón del norte santafesino.

La escapada perfecta para disfrutar aire libre, avistaje de aves y sabores regionales

En el corazón del departamento San Cristóbal, Huanqueros se presenta como una encantadora comuna del centro-norte santafesino que conquista con sus paisajes naturales, tradiciones rurales y propuesta de turismo.

Rodeada de lagunas, esteros y monte típico de la cuña boscosa, es un destino elegido por quienes buscan descansar y conectar con la naturaleza.

Además, se sitúa en una ubicación privilegiada a solo 230 kilómetros de capital provincia y se puede acceder principalmente por las rutas provinciales 2 y 38, que convergen en el pueblo y facilitan la llegada desde distintos puntos de la provincia.

Uno de los aspectos más impactantes del lugar es su geografía. El entorno forma parte del límite austral de los Bajos Submeridionales y ofrece escenarios dominados por esteros, lagunas y monte nativo.

Entre sus principales atractivos aparece la Laguna La Verde, ubicada a pocos kilómetros del casco urbano. Este espejo de agua cuenta con sectores preparados para camping y espacios ideales para pasar el día al aire libre, disfrutando de la tranquilidad y el paisaje natural.

El destino también es muy elegido por quienes practican pesca deportiva y por aficionados al avistaje de aves, ya que la biodiversidad de la zona permite observar distintas especies en ambientes prácticamente intactos.

Pesca deportiva, avistaje de aves y campamentos son algunas de las propuestas más elegidas por quienes visitan la zona.

Las tradiciones rurales forman parte de la identidad local. La vida tranquila, el contacto cercano con el campo y las costumbres típicas del norte santafesino generan una experiencia auténtica para quienes buscan alejarse del ritmo urbano y disfrutar de otra forma de viajar.

Otro detalle llamativo es el origen de su nombre. En sus comienzos, el poblado era conocido como "Pueblo La Verde", aunque en 1912 pasó a llamarse Huanqueros, una palabra de origen quechua vinculada a una avispa autóctona muy común en la región.

La tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza convierten al destino en una escapada ideal durante todo el año.

Elegir este destino es apostar por una escapada diferente dentro de la provincia de Santa Fe. La tranquilidad de sus paisajes, el contacto con la naturaleza y la posibilidad de disfrutar aire puro lo convierten en un lugar ideal para desconectarse de la rutina y descansar lejos del movimiento de las grandes ciudades.

Entre lagunas, esteros y monte nativo, este rincón del norte santafesino ofrece fauna silvestre, actividades al aire libre y escenarios perfectos para quienes buscan experiencias auténticas. Su propuesta de ecoturismo y vida rural lo posicionan como uno de los secretos mejor guardados de la provincia.



