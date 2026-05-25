Un rincón único para vivir un safari inolvidable entre esteros y fauna salvaje

En el corazón de los esteros correntinos existe un acceso poco explorado que sorprende por sus paisajes salvajes, la cercanía con la fauna autóctona y la posibilidad de vivir experiencias de aventura rodeadas de naturaleza casi intacta.

Con variedad de propuestas que van desde paseos en canoa hasta cabalgatas y recorridos por humedales, este rincón del Iberá se convirtió en una opción ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y sumergirse en uno de los ecosistemas más impactantes de Argentina.

Los esteros, lagunas y montes nativos forman un escenario natural único dentro del ecosistema del Iberá.

El refugio natural que sorprende con safaris, kayak y paisajes vírgenes

Portal San Nicolás es uno de los accesos más impactantes e importantes del sistema de esteros del Iberá y se encuentra en la provincia de Corrientes.

Este portal protegido se caracteriza por sus paisajes vírgenes, la enorme biodiversidad y las múltiples propuestas de turismo aventura que permiten conectar de lleno con la naturaleza.



Los esteros, lagunas y montes nativos forman un escenario natural único dentro del ecosistema del Iberá.

Desde la ciudad capital, el recorrido hasta el portal es de aproximadamente 163 kilómetros. El camino se realiza principalmente por la Ruta Provincial 5 hasta llegar a la localidad de San Miguel y luego continúa por caminos vecinales de arena y tierra.

La zona también se encuentra relativamente cerca de otros puntos turísticos vinculados al ecoturismo correntino. Entre ellos aparecen destinos como Concepción del Yaguareté Corá, Carlos Pellegrini y distintos accesos a los esteros que permiten ampliar la experiencia de naturaleza y avistaje de fauna.

Uno de los aspectos más impactantes del lugar es su geografía. El paisaje combina lagunas, esteros, pastizales, montes nativos y arroyos rodeados de vegetación exuberante.

El arroyo Carambola, uno de los grandes protagonistas del área, atraviesa escenarios ideales para paseos náuticos y observación de animales en estado silvestre.

Durante los recorridos es habitual encontrar yacarés descansando al sol, carpinchos desplazándose entre los humedales, ciervos de los pantanos y zorros.

Por otro lado, la tranquilidad del entorno convierte cada recorrido en una experiencia inmersiva y muy distinta a los circuitos turísticos tradicionales.

Las excursiones en canoa y kayak permiten recorrer el arroyo Carambola rodeado de fauna autóctona.



Entre las actividades más buscadas aparecen los paseos guiados en canoa, que permiten recorrer el arroyo Carambola desde una perspectiva privilegiada.

También hay senderos peatonales, cabalgatas, alquiler de kayaks y bicicletas, además de propuestas más aventureras como el cruce a nado con caballos.

Para quienes desean pasar más de un día en el lugar, el portal cuenta con una zona de camping equipada con quinchos, fogones y todo lo necesario para tener una buena noche.

Además, el silencio, la oscuridad natural y el cielo despejado convierten las noches en otro gran atractivo del lugar. Lejos de las grandes ciudades, el entorno permite disfrutar de sonidos de la fauna nocturna y de paisajes estrellados difíciles de encontrar en otros destinos.

El camping del portal es una de las mejores opciones para quienes buscan una experiencia inmersiva en plena naturaleza.

La experiencia en este sector del Iberá mezcla aventura, contemplación y contacto directo con

Su perfil todavía poco masivo lo transforma en una escapada ideal para quienes buscan naturaleza auténtica y paisajes prácticamente intactos al paso del tiempo.

La combinación de aventura, silencio y biodiversidad convierte a este rincón correntino en una escapada inolvidable.













