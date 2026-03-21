Naturaleza salvaje y paisajes únicos: el rincón escondido que pocos conocen

En la antesala del fin de semana largo del 23 y 24 de marzo, muchos viajeros comienzan a buscar opciones para una escapada distinta, donde el contacto con la naturaleza sea el eje principal y permita cortar con la rutina.

En ese contexto, el Litoral argentino se posiciona como una alternativa ideal, con destinos que combinan paisajes imponentes, biodiversidad y experiencias auténticas lejos del turismo masivo.

Un entorno de lagunas, pastizales y fauna silvestre que invita a desconectar y sumergirse en la naturaleza.

Un destino poco explorado en Argentina para vivir la naturaleza en estado puro

El Portal Cambyretá es una de las puertas de ingreso a los Esteros del Iberá y se ubica en la provincia de Corrientes. Se trata de un área protegida que permite adentrarse en uno de los ecosistemas más importantes de Argentina, reconocido por su riqueza natural y su biodiversidad.

Se encuentra a aproximadamente 190 kilómetros de la ciudad capital. El acceso principal es a través de la Ruta Nacional 12 y luego por caminos provinciales que conducen hacia la zona de Ituzaingó, desde donde se ingresa al área.

Además, está cerca de otros puntos turísticos destacados como la ciudad de Ituzaingó, la represa de Yacyretá y otros accesos a los Esteros del Iberá, lo que permite combinar diferentes experiencias dentro de un mismo viaje.

La geografía se caracteriza por extensos humedales, lagunas, pastizales y una fauna abundante. Es un paisaje dinámico donde conviven carpinchos, yacarés, aves y otras especies en un entorno prácticamente intacto.

Entre las principales actividades se destacan los safaris fotográficos, el avistaje de aves y los recorridos guiados por senderos interpretativos, que permiten conocer en detalle la flora y fauna del lugar. Estas experiencias están pensadas tanto para aficionados como para quienes se acercan por primera vez a este tipo de turismo.

También se pueden realizar caminatas y excursiones en contacto directo con la naturaleza, ideales para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y disfrutar de un entorno silencioso, donde predominan los sonidos del paisaje y la vida silvestre.

Formaciones montañosas y paisajes áridos caracterizan el entorno.

El área cuenta con propuestas de turismo sustentable que promueven el cuidado del entorno y la valoración de los recursos naturales, fomentando prácticas responsables y el respeto por el ecosistema.

A esto se suma la posibilidad de realizar paseos al atardecer o en horarios clave del día, momentos en los que la actividad de los animales se intensifica y el paisaje ofrece postales únicas.

La experiencia se completa con el acompañamiento de guías locales, quienes aportan conocimiento sobre el ecosistema, su conservación y las particularidades de cada especie, enriqueciendo cada recorrido.