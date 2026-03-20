Para fanáticos del mate: el recorrido que revela los secretos de la tradición yerbatera

En el litoral argentino existe una experiencia que trasciende lo turístico para convertirse en un verdadero viaje cultural. Entre paisajes verdes y tradiciones vivas, se despliega un recorrido que conecta con una de las costumbres más representativas del país: el mate.

Ideal para una escapada diferente, esta propuesta invita a bajar el ritmo, conocer procesos productivos y sumergirse en historias locales que siguen vigentes. Un plan perfecto para quienes buscan algo más que descansar: descubrir.

Un entorno de suelos colorados y vegetación intensa que define el paisaje del noreste argentino.

Escapada temática: un itinerario imperdible para descubrir el origen de la bebida nacional





La Ruta de la Yerba Mate es un circuito turístico que invita a conocer en profundidad el universo productivo y cultural de esta emblemática infusión.

Se desarrolla en la provincia de Corrientes, en el corazón del Litoral argentino, donde la tradición yerbatera forma parte de la identidad local.

El recorrido se encuentra a aproximadamente 200 kilómetros de la ciudad capital. Para llegar, se puede acceder principalmente a través de la Ruta Nacional 12 y la Ruta Nacional 14, dos corredores clave que conectan distintos puntos de la región y facilitan el ingreso a las localidades que integran el circuito.

Experiencias que van desde recorridos productivos hasta degustaciones y encuentros con la cultura local.

Además, el trayecto se ubica cerca de otros destinos turísticos destacados como los Esteros del Iberá, una de las reservas naturales más importantes del país, y localidades como Colonia Liebig, Gobernador Virasoro y Santo Tomé, que complementan la experiencia con propuestas culturales y naturales.

La geografía del área se caracteriza por extensas plantaciones verdes, suelos rojizos y un entorno subtropical que favorece el cultivo. Los paisajes combinan selva, esteros y campos productivos, generando postales únicas que cambian según la luz del día.

A lo largo del circuito, los visitantes pueden ingresar a establecimientos productivos donde se explica el proceso completo: desde la cosecha hasta el secado y envasado.



Un circuito que combina tradición, historia y contacto directo con el corazón productivo de la región.

El recorrido incluye además museos y centros de interpretación que relatan la historia de esta tradición, el rol de los inmigrantes y la evolución de la industria a lo largo del tiempo.

Otra de las propuestas destacadas es el contacto directo con productores locales, quienes comparten saberes transmitidos por generaciones y permiten comprender el valor cultural de esta actividad.

Un circuito que combina tradición, historia y contacto directo con el corazón productivo de la región.

También hay espacios de degustación que permiten descubrir diferentes variedades y sabores, donde especialistas guían a los visitantes para reconocer aromas, intensidades y particularidades de cada tipo, enriqueciendo la experiencia sensorial.

De hecho, la gastronomía regional tiene un lugar importante dentro del recorrido, con platos típicos del Litoral que se combinan con esta infusión en distintas propuestas culinarias.

En definitiva, se trata de una escapada ideal para quienes buscan combinar naturaleza, cultura y experiencias auténticas en un entorno poco explorado del país.