Un plan diferente: una aventura escondida entre ríos y vida silvestre

El próximo 23 de marzo será día no laborable con fines turísticos, lo que extenderá el descanso por el feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el 24 de marzo.

En este contexto, el fin de semana largo se presenta como una oportunidad ideal para hacer una escapada corta y descubrir paisajes naturales de Argentina lejos de las grandes ciudades.

En el litoral del país existe un rincón poco conocido donde los humedales, arroyos y montes nativos crean un escenario perfecto para caminar por senderos tranquilos, observar animales autóctonos y disfrutar del contacto directo con uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del territorio argentino.

Los esteros, lagunas y montes nativos conforman uno de los paisajes más representativos del gran humedal correntino.

Aventura de fin de semana largo en un portal natural del Iberá

Portal Carambola es uno de los accesos a los Esteros del Iberá y se encuentra en la provincia de Corrientes, dentro de una de las reservas naturales más importantes de Argentina.

Este lugar permite explorar un ecosistema único de esteros, lagunas y montes donde la biodiversidad es protagonista a pesar de estar ubicado a unos 120 kilómetros de la ciudad capital.

Para llegar en auto se debe tomar la Ruta Nacional 12 y luego conectar con caminos provinciales que conducen hacia la zona de acceso al portal. El trayecto combina asfalto y tramos rurales, por lo que se recomienda viajar con tiempo para disfrutar del paisaje.

En los alrededores también se pueden visitar otros destinos turísticos del Iberá como Concepción del Yaguareté Corá, San Miguel o el portal Laguna Iberá, localidades que funcionan como base para recorrer distintos sectores de los esteros.

Desde el punto de vista geográfico, esta zona se destaca por ser una de las principales puertas de acceso al Parque Nacional Iberá, uno de los grandes humedales de Sudamérica.

El paisaje está formado por lagunas, pastizales, montes nativos y extensos esteros que albergan una enorme diversidad de especies autóctonas de nuestro país.

Senderismo, navegación y avistaje de animales son algunas de las experiencias que se pueden realizar dentro del portal.

Uno de los cursos de agua que atraviesan la zona es el arroyo Carambolita, un ambiente clave dentro del ecosistema del Iberá. Sus aguas tranquilas y los bordes de vegetación nativa crean un escenario ideal.

En este sentido, una de las actividades recomendadas es la navegación por arroyos y lagunas, una forma tranquila de explorar el paisaje y acercarse a la vida silvestre sin alterar su comportamiento natural.

De hecho, a lo largo del camino, la observación de fauna es una de las experiencias más buscadas por los visitantes. Durante los recorridos es posible ver carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos, monos carayá y una enorme variedad de aves que habitan este ecosistema.

Los senderos permiten recorrer distintos ambientes del Iberá y descubrir la riqueza natural de este ecosistema.

Para quienes disfrutan caminar en plena naturaleza, el portal cuenta con tres senderos de baja dificultad: Tres Montes, Julicué y Yurumí. Estos recorridos permiten internarse en diferentes ambientes del humedal y descubrir paisajes de monte, pastizales y áreas cercanas al agua.

Además, el portal también dispone de áreas de camping, lo que permite extender la visita y disfrutar de la tranquilidad del entorno natural, especialmente al amanecer o al atardecer, cuando el paisaje del Iberá muestra su faceta más espectacular.

Elegir este destino para una escapada tiene muchas ventajas: contacto directo con la naturaleza, senderos accesibles, fauna abundante, paisajes únicos del litoral argentino y la posibilidad de conocer uno de los humedales más importantes de Sudamérica.